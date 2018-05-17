Akaryakıt ürünlerine tavan fiyat!

17 Mayıs 2018

Mehmet KARA

Akaryakıt fiyatlarında kur artışları kaynaklı yükselişin önüne geçilmesi için, Özel Tüketim Vergisi otomatik olarak düşürülecek.

Bakanlar Kurulu, kur hareketlerinin akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini ortadan kaldıracak bir karara imza attı. Buna göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurt içi rafineri çıkış fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle uygulanacak.

İndirime de ÖTV sınırı geldi

Kurların ve uluslararası petrol fiyatlarının düşmesinden kaynaklanacak fiyat azalışı halinde ise ÖTV tutarları, bugün (17 Mayıs 2018) geçerli ÖTV tutarını geçmeyecek şekilde artışa tabi tutulacak. Bakanlar Kurulu’nun ÖTV’yi esnek hale getiren kararı benzin, motorin, gazyağı, propan (sıvı ve gaz), bütan (sıvı ve gaz), LPG otogaz ürünlerini kapsıyor.

Pompa fiyatları sabitlenmiş oldu

Bakanlar Kurulu’nun aldığı yeni karar, tüketiciler açısından akaryakıt fiyatlarında belirsizliği ortadan kaldıracak. Yani akaryakıt ve LPG otogaz pompa satış fiyatları bir sonraki karara kadar sabitlenmiş oldu.

Kur arttıkça vergi geliri düşecek

Hükümetin akaryakıt fiyatlarında kur artışına bağlı zam ihtiyacını ortadan kaldıran kararı, benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatlarını sabitlerken, vergi gelirlerini ise dalgalanmaya bırakmış oldu. Kur artışları yaşandıkça devletin vergi gelirleri düşecek. Kur artışı kaynaklı fiyat indirimi halinde ise devletin vergi geliri bugünkü seviye ile sınırlı kalacak.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden, "Bu karar, enflasyon beklentilerini aşağıya çekerek, para politikası hedefleri için çok önemli bir destek olacaktır" değerlendirmesini yaptı.