Akaryakıta bir zam bir de indirim: Yeni fiyatlar tabelaya yansıdı

ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonunun ardından buradaki petrolü satın alacağını açıklaması, küresel petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi. Bu gelişmeyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı 63,34 dolara kadar gerilerken, yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında indirim ve zamları gündemde tutmaya devam ediyor. 2026 yılına girilirken akaryakıtta ilk indirim haberi gelirken, bazı türlerde ise fiyat artışı görüldü.,

Motorine 93 kuruşluk indirim

Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatında 93 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrası motorin fiyatları şehir bazında 53 ile 55 lira aralığına geriledi.

Motorinde indirim uygulanırken, otogazda ise zam kararı alındı. Otogazın litre fiyatı 25 kuruş artışla yaklaşık 29 liraya yükseldi.

Cumartesi gününden itibaren geçerli olan 93 kuruşluk motorin indirimiyle birlikte, 10 Ocak 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi.

Yeni güncellemelerle son fiyatlar:

Benzin

İstanbul Avrupa Yakası: 53.17 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 53.01 TL

Ankara: 54.04 TL

İzmir: 54.37 TL

Motorin

İstanbul Avrupa Yakası: 53.68 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 53.52 TL

Ankara: 54.78 TL

İzmir: 55.05 TL

LPG

İstanbul Avrupa Yakası: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28.69 TL

Ankara: 29.17 TL

İzmir: 29.09 TL