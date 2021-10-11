Akaryakıta kamu desteğinde sona doğru

Akaryakıtta son yapılan zamların ardından eşel mobil desteği motorin ve LPG Otogaz için sona erdi. Benzinde de sınıra sadece 23 kuruş kaldı. İlave bir düzenleme yapılmaması durumunda, bu süreçten sonra gelen zamanlar pompaya doğrudan yansıyacak.

Bugüne kadar benzinde 2,30 lira, motorinde 2,05 lira, otogazda da 1 lira devlet tarafından karşılandı.

Hazine'nin raporlarına göre, eşel mobil sisteminin ocak-ağustos döneminde enflasyonu düşürücü etkisi olmuştu. Söz konusu dönemde doğrudan 1.42 puan, dolaylı olarak ise 1.06 puan olmak üzere toplam 2.48 puanlık düşüş katkısı vermişti.

Öte yandan Hazine, eşel mobil sistemi ile 46 liralık ÖTV ve KDV gelirinden feragat etmişti.

Eylülden bu yana zam yağdı

Akaryakıt fiyatlarındaki artış eylül ayının başından bu yana hızlandı. Bu dönemde benzine 3, motorine 5, LPG'ye ise 2 kez artış yapıldı.

Eylül başından 9 Ekim'e kadar benzine gelen 0,80 kuruşluk zam eşel mobil sisteminden karşılandığı için pompa fiyatlarına yansımadı.

Motorine yapılan 1,03 liralık zam eşel mobilden karşılandı. 8 Eylül'den yapılan 0,23 kuruşluk artış ise eşel mobilde sınırına gelindiği için pompaya yansıdı.

LPG Otogazda ise eylül ayından itibaren yapılan 0,86 kuruşluk artış direk pompaya yansıdı.

Akaryakıt fiyatlarında son durum

Benzin(litre)

İstanbul - 7,78 lira

Ankara - 7,85 lira

İzmir - 7,86 lira

Motorin(litre)

Ankara - 7,58 lira

İstanbul - 7,52 lira

İzmir - 7,60 lira

Otogaz(litre)

İstanbul - 5,87 lira

Ankara - 6,04 lira

İzmir - 5,87 lira

Eşel mobil sistemi nedir?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.