Akaryakıta ÖTV zammı! Benzin, motorin ve LPG'nin güncel fiyatları belli oldu

Yeni yılla birlikte bazı ürünler zamlı fiyatlarla alıcısıyla buluşuyor. O kalemlerden biri de akaryakıttı.

ÖTV zammının devreye girmesiyle akaryakıta yüzde 6 oranında zam geldi. Böylece benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam gelmiş oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları

1 Ocak 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatları şöyle oldu:

İstanbul - Avrupa Yakası



Benzin litre fiyatı: 44.04 TL

Motorin litre fiyatı: 44.76 TL

LPG litre fiyatı: 26.41 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 43.85 TL

Motorin litre fiyatı: 44.63 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.45 TL

Motorin litre fiyatı: 45.31 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.90 TL

Motorin litre fiyatı: 45.80 TL

LPG litre fiyatı: 26.32 TL

Zam neye göre belirlendi?

Akaryakıt üzerindeki ÖTV oranları, son 6 aydaki Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranına göre güncelleniyor. Ancak, enflasyonla mücadele kapsamında akaryakıt ürünlerinde ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı.