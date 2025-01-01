Akaryakıta ÖTV zammı! Benzin, motorin ve LPG'nin güncel fiyatları belli oldu
Akaryakıt fiyatları, gece yarısından itibaren geçerli olan zamla birlikte güncellendi. Akaryakıt almak için istasyona gidenler yakıtları yüzde 6 oranında zamlı aldı.
Yeni yılla birlikte bazı ürünler zamlı fiyatlarla alıcısıyla buluşuyor. O kalemlerden biri de akaryakıttı.
ÖTV zammının devreye girmesiyle akaryakıta yüzde 6 oranında zam geldi. Böylece benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam gelmiş oldu.
Güncel akaryakıt fiyatları
1 Ocak 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatları şöyle oldu:
İstanbul - Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 44.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.76 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 43.85 TL
Motorin litre fiyatı: 44.63 TL
LPG litre fiyatı: 25.87 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.45 TL
Motorin litre fiyatı: 45.31 TL
LPG litre fiyatı: 26.42 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.90 TL
Motorin litre fiyatı: 45.80 TL
LPG litre fiyatı: 26.32 TL
Zam neye göre belirlendi?
Akaryakıt üzerindeki ÖTV oranları, son 6 aydaki Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranına göre güncelleniyor. Ancak, enflasyonla mücadele kapsamında akaryakıt ürünlerinde ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı.