Akaryakıta ÖTV zammı

Akaryakıtta uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 95 oktanlı kurşunsuz benzindeki ÖTV litre başına 0.8652 TL’den 1,3313 TL'ye, 98 oktan kurşunsuz benzinde 1.0283 TL’den ÖTV 1,5836 TL'ye yükseltildi.

Motorinde ÖTV litre başına 0.7253 TL’den 1,2931 TL'ye yükseldi. Otogazda ÖTV kilogram başına 0,2810 TL'den 0,8107 TL oldu.



Böylece benzindeki ÖTV artışları yüzde 54, motorindeki ÖTV zammı yüzde 78; otogazda ise yüzde 189 zam anlamına geliyor.

Vergi düzenlemesi sonrası benzine 55 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada vergi düzenlemesi sonrasında bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatının 55 kuruş, motorinin 67 kuruş, LPG'nin ise 35 kuruş zamlandığını duyurdu.

Tavan fiyat uygulaması sona erdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından spekülasyonunu önlemek adına başlatılan tavan fiyat uygulaması 17 Mayıs'ta sona erdi.

İki aylık süreçte devletin, her litre benzinde 1 lira 66 kuruş, motorinde ise 1 lira 33 kuruş ÖTV alacağı oluştu.



Bu nedenle tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi oranlarında düzenlemeye gidildi.