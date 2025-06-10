Akaryakıta zam yolda! Cuma günü tabelaya yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarını takip eden milyonlarca araç sürücüsüne kötü haber geldi. Benzine cuma gününden itibaren zam geliyor.

ForInvest Haber'in sektörden aldığı bilgiye göre, fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde cuma gününden geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1 TL civarında fiyat artışı öngörülüyor.

Motorin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel Benzin Fiyatları (10 Haziran 2025 itibarıyla):

İstanbul (Avrupa Yakası): Ortalama 46.90 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası): Ortalama 46.75 TL/LT

Ankara: Ortalama 47.58 TL/LT

İzmir: Ortalama 47.91 TL/LT

14 Mayıs'ta benzin 1.47 TL'lik zamla 46.78 TL'ye yükselmişti. Son indirim ise 7 Mart'ta 2 lira 6 kuruş olarak gerçekleşmişti.

ÖTV zammı yolda

Öte yandan bu ay benzine yaklaşık 2.18 TL, motorine ise 2.05 TL'lik bir ÖTV zammı yansıması bekleniyor.