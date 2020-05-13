Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor

13 Mayıs 2020

Benzinde 19, motorinde 10 kuruş indirim bekleniyor.

Benzindeki indirimin bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yapılması öngörülüyor. Motorindeki indirimin ise cuma gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,47 liraya, Ankara'da 5,61 liraya, İzmir'de 5,64 liraya gerileyecek.

Motorinin litresi de İstanbul'da ortalama 5,18 liraya, Ankara'da 5,26 liraya, İzmir'de 5,29 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.