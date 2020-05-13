ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C
Ülker

Son Dakika Haberleri:

Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş, motorine ise cuma gününden geçerli olacak şekilde 10 kuruş indirim olması bekleniyor.

Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Benzinde 19, motorinde 10 kuruş indirim bekleniyor.

Benzindeki indirimin bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yapılması öngörülüyor. Motorindeki indirimin ise cuma gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor. 

İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,47 liraya, Ankara'da 5,61 liraya, İzmir'de 5,64 liraya gerileyecek.

Motorinin litresi de İstanbul'da ortalama 5,18 liraya, Ankara'da 5,26 liraya, İzmir'de 5,29 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap