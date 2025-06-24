Akaryakıtta çifte müjde! Benzin ve motorine büyük indirim yolda

Ateşkes ile birlikte petrolün varil fiyatı 80 dolardan 67 dolara kadar geriledi. Yaşanan indirimin pompa fiyatlarına yansıyacağı tarih de belli oldu. Perşembeden (26.06.2025) geçerli olmak üzere motorinde 4,13 TL, benzinde ise 2,51 TL indirim beklendiği açıklandı.

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 51,51 lira

Motorin: 53,09 lira

LPG: 25,09 lira

İstanbul Anadolu yakası:

Benzin: 51,36 lira

Motorin: 52,97 lira

LPG: 24,49 lira

Ankara:

Benzin: 51,18 lira

Motorin: 53,92 lira

LPG: 24,99

İzmir:

Benzin: 52,51 lira

Motorin: 54,27 lira

LPG: 24,94 lira