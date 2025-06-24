Akaryakıtta çifte müjde! Benzin ve motorine büyük indirim yolda
İsrail-İran gerilimiyle artan petrol fiyatları, ateşkes haberiyle düşüşe geçti. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre benzin ve motorin fiyatlarına perşembe günü (26.06.2025) indirim gelmesi bekleniyor.
Ateşkes ile birlikte petrolün varil fiyatı 80 dolardan 67 dolara kadar geriledi. Yaşanan indirimin pompa fiyatlarına yansıyacağı tarih de belli oldu. Perşembeden (26.06.2025) geçerli olmak üzere motorinde 4,13 TL, benzinde ise 2,51 TL indirim beklendiği açıklandı.
İstanbul Avrupa yakası:
Benzin: 51,51 lira
Motorin: 53,09 lira
LPG: 25,09 lira
İstanbul Anadolu yakası:
Benzin: 51,36 lira
Motorin: 52,97 lira
LPG: 24,49 lira
Ankara:
Benzin: 51,18 lira
Motorin: 53,92 lira
LPG: 24,99
İzmir:
Benzin: 52,51 lira
Motorin: 54,27 lira
LPG: 24,94 lira