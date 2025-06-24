  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
Takip Et

Akaryakıtta çifte müjde! Benzin ve motorine büyük indirim yolda

İsrail-İran gerilimiyle artan petrol fiyatları, ateşkes haberiyle düşüşe geçti. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre benzin ve motorin fiyatlarına perşembe günü (26.06.2025) indirim gelmesi bekleniyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akaryakıtta çifte müjde! Benzin ve motorine büyük indirim yolda
Takip Et

Ateşkes ile birlikte petrolün varil fiyatı 80 dolardan 67 dolara kadar geriledi. Yaşanan indirimin pompa fiyatlarına yansıyacağı tarih de belli oldu. Perşembeden (26.06.2025) geçerli olmak üzere motorinde 4,13 TL, benzinde ise 2,51 TL indirim beklendiği açıklandı.

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 51,51 lira
Motorin: 53,09 lira
LPG: 25,09 lira

İstanbul Anadolu yakası:

Benzin: 51,36 lira
Motorin: 52,97 lira
LPG: 24,49 lira

Ankara:

Benzin: 51,18 lira
Motorin: 53,92 lira
LPG: 24,99

İzmir:

Benzin: 52,51 lira
Motorin: 54,27 lira
LPG: 24,94 lira

Kaynak: HABER MERKEZİ