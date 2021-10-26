Akaryakıtta eşel mobil sürecek, vergi geliri azalacak

ANKARA(DÜNYA) - 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın kamu maliyesiyle ilgili bölümünde, 2021 yılında ÖTV gelirinin toplam vergi geliri içindeki payının yüzde 20’nin altına ineceği kaydedildi. 2022 yılında ise ÖTV payının yüzde 17.4 olarak hesaplanıyor.

Akaryakıt ürünlerine uygulanan eşel mobil sisteminin 2022 yılında da devam edeceği kaydedilirken, gelir kaybında bu sistemin etkisi olacağı vurgulandı.

2021 yılında petrol ve doğalgaz ürünlerinden elde edilen ÖTV tahsilatının bütçede öngörülen hedefin 44.5 milyar lira altında kalarak 31.2 milyar lira olması bekleniyor.

Eşel mobil sistemi akaryakıtta maliyet kaynaklı fiyat artışının, pompa fiyatına yansımaması amacıyla ÖTV’den karşılanmasını öngörüyor.