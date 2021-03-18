Akaryakıtta idare-dağıtıcı kavgası büyüdü

Mehmet KARA

Fiyatlara gizli zam yaparak haksız kar artışı sağladıkları gerekçesiyle kısa süre önce akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu kez de iki ay süreli tavan fiyat uygulaması getirdi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak” dedi. EPDK’nın sektöre yönelik “haksız itham”larda bulunduğunu savunan akaryakıt dağıtıcıları, tavan fiyat kararını yargıya taşıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), akaryakıt fiyatlarında tavan uygulamasına geçilmesini kararlaştırdı. İki aylığına alınan tavan fiyat kararı, fiyatları 17-20 kuruş düşürecek. Geçtiğimiz günlerde bazı dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyatlarında gizli kâr artışı yaptığı gerekçesiyle inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bu konuda somut bir adım attı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dün yaptığı olağanüstü toplantıda tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan kâr oyunlarının tekrarlanmaması amacıyla “tavan fiyat” uygulanmasına geçilmesini kararlaştırdı. Kurul kararı çerçevesinde Türkiye’nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirleniyor. Buna göre benzinde tavan fiyat Ankara’da 7.13 TL, İstanbul Anadolu Yakası’nda 7.08 TL, İstanbul Avrupa Yakası’nda 7.07 TL, İzmir’de 7.16 TL olarak belirlendi. Motorinde ise bu fiyatlar sırasıyla 6.49 TL, 6.44 TL, 6.43 TL ve 6.52 TL şeklinde uygulanacak. Şirketler bu fiyatlardan daha yüksek tutarlarda kesinlikle satış yapamayacak. Yaptığının tespiti halinde EPDK tarafından hakkında soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Fiyatlar 17-20 kuruş inecek

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, daha önce yaptıkları uyarılara rağmen bazı sektör oyuncularının gereken adımları atmadığını belirterek “Devletimiz, eşel mobil sistemi ile üzerine düşeni yaptı, ancak ne yazık ki bazı şirketler kâr oyunları ile bu uygulamayı suiistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik” dedi. EPDK Başkanı Yılmaz şunları söyledi: “Kurulumuz olağanüstü toplanarak hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için tavan fiyat uygulaması kararı aldı. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak.”

“Umarız gereken mesaj alınır”

EPDK Başkanı Yılmaz, enerji piyasalarında serbestliğe büyük önem verdiklerini ancak tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Yılmaz şöyle dedi: “Toptan ve otomasyon satışlarındaki indirimlerin pazarlık gücü olmayan istasyon müşterilerinin üzerine zam olarak yüklenmesini izin vermeyiz. Tüketici grupları arasında çapraz sübvansiyona, serbest piyasanın yapısını bozacak manipülasyonlara da asla kayıtsız kalamayız. Hep söyledik; piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için kanunla verilmiş yetkilerimizi kullanmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Umuyorum bu kararımız bütün sektör oyuncuları tarafından iyi anlaşılır, gereken mesaj alınır, fiyatlar konusunda gereken hassasiyet gösterilir.”

Tavan fiyat mahkeme yolunda

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt fiyatlarına tavan getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada “EPDK kararıyla ilgili ilk işimiz mahkemeye gitmek olacak. Müdahale edilen rakam bayi kârı, zaten üst sınır vardı” dedi.

Son tavan, 2015’te uygulanmıştı

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar; EPDK’nın resmi internet sitesinden yayınlanacak. Tavan fiyat uygulaması iki ay geçerli olacak. EPDK; daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.

Palandöken: Akaryakıtta tavan fiyat nefes aldırır

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, EPDK’nın yeniden başlattığı akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının hem vatandaşa hem de esnafa rahat bir "nefes aldıracağını" söyledi. EPDK’nin akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu bulduklarını belirtti.

ABGİS: EPDK bayiden aldığı gelir payını düşürsün

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri işveren Sendikası TABGİS, akaryakıtta tavan uygulamasına tepki gösterdi. TABGİS’ten yapılan “Haksız ithamları reddeddiyoruz” başlıklı açıklamada, “EPDK tarafından akaryakıt sektöründe dördüncü kez alınan tavan fiyat kararını ve kararın kamuoyuna açıklanan gerekçelerini namuslu, dürüst ve yaptığı işe hiçbir leke bulaştırmamış bayilerin temsilcisi olarak büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz” ifadesi yer aldı.

TABGİS, mevzuata göre dağıtım paylarının şu anda motorin ürünlerinde litrede 1,54 TL, benzin ürünlerinde litrede 1,27 TL olması gerektiğini, ancak dağıtıcı ve bayilerin toplam brüt payının halen sadece 86 kuruş olduğunu savundu. Bayilerin, olması gereken dağıtım paylarının neredeyse yarısı kadar bir marjla giderlerini karşılamakta zorlandıklarını kaydeden TABGİS, “Bayiler aynı anlayışı EPDK’dan da beklemektedirler. Zira, EPDK bu sektörden aldığı gelir payını her yıl başında düzenli olarak artırmaktadır” ifadesiyle, bayilerden alınan EPDK payının düşürülmesi talebini dile getirdi.