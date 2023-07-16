Akaryakıtta ÖTV arttı, benzin ve motorine zam geldi
Akaryakıtta alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. Bunun sonucunda benzin ve motorin fiyatlarına yaklaşık 6 lira zam geldi.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı.
Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,8899 lira olacak.
Motorinin litresi üzerinden 7,0559 lira, LPG üzerinden de 5,7780 lira ÖTV alınacak.
Akaryakıt fiyatları ne kadar arttı?
ÖTV artışının ardından akaryakıt fiyatlarına da yaklaşık yüzde 21 zam geldi.
İstanbul'da benzinin litresi 28 liradan 34 liraya yükseldi. Litresi dün 26 lira 32 kuruşa satılan motorin de 32 lira 29 kuruşa çıktı.
Ankara'da benzin 28 lira 48 kuruştan 34 lira 47 kuruşa, motorin ise 26 lira 85 kuruştan 32 lira 73 kuruşa zamlandı.
İzmir'de benzin dün 28 lira 64 kuruşa satılırken, bugün 34 lira 58 kuruşa yükseldi. Motorin ise 26 lira 98 kuruştan 32 lira 88 kuruşa çıktı.