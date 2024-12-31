  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi! Benzin, motorin ve LPG'ye zam! (31 Aralık 2024 akaryakıt fiyatları)
Takip Et

Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi! Benzin, motorin ve LPG'ye zam! (31 Aralık 2024 akaryakıt fiyatları)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, benzin, motorin ve LPG'nin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışın yüzde 6 oranına sınırlandırıldığını duyurdu. Böylece akaryakıtta yeni fiyatlar ortaya çıkmış oldu. Peki yeni düzenlemeyle benzin, motorin (mazot), LPG (otogaz) kaç lira olacak? Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

2024'ün son gününde pek çok kalemdeki zamlı tarifeler merak konusu olmaya devam ediyor. En son yaşanan gelişmelerden bir tanesi de  milyonlarca vatandaş ve üreticiyi yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında oldu.

Benzin, motorin ve LPG'de uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 6 oranında artırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile bu artış ile "fiyat istikrarını destekleyici mahiyette yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçildiğini" duyurdu.

2025 benzin, motorin ve LPG'de ÖTV zammı

Benzinin mevcut ÖTV tutarı 11.29 TL’den 11.96 TL’ye, motorinin ÖTV’si 10.59 TL’den 11.22 TL’ye, LPG’nin ise 8.67 TL’den 9.19 TL’ye yükseltildi. Böylece benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam gelmiş oldu.

1 Ocak'tan itibaren geçerli ÖTV zammının ardından benzin, motorin (mazot), LPG (Otogaz) fiyatları ne kadar olacak? (31 Aralık 2024 Salı güncel akaryakıt fiyatları)

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları - İstanbul Avrupa 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

Benzin: Güncel: 43,14 TL → Zamlı: 43,96 TL/LT - 82 kuruş zam
Motorin (mazot): Güncel: 43,91 TL → Zamlı: 44.67 TL/LT - 77 kuruş zam
LPG (otogaz): Güncel: 26,03 TL → Zamlı: 26.40 TL/LT - 35 kuruş zam

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları - İstanbul Anadolu 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

* Benzin: Güncel: 43,02 TL/LT → Zamlı: 43,84 TL/LT - 82 kuruş zam
* Motorin (mazot): Güncel: 43,85 TL/LT → Zamlı: 44.62 TL/LT - 77 kuruş zam
* LPG (otogaz): Güncel: 25,49 TL/LT→ Zamlı: 25,84  TL/LT - 35 kuruş zam

Ankara akaryakıt fiyatları - Ankara akaryakıt 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

* Benzin: Güncel: 43,60 TL/LT → Zamlı: 44,42 TL/LT - 82 kuruş zam
* Motorin (mazot): Güncel: 44,52 TL/LT → Zamlı: 45,29 TL/LT - 77 kuruş zam
* LPG (otogaz): Güncel: 26,04 TL/LT → Zamlı: 26,39 TL/LT - 35 kuruş zam

İzmir 31 Aralık akaryakıt fiyatları - İzmir 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

* Benzin: Güncel: 44,05 TL/LT → Zamlı: 44,87 TL/LT - 82 kuruş zam
* Motorin (mazot): Güncel: 45,01 TL/LT → Zamlı: 44,78 TL/LT - 77 kuruş zam
* LPG (otogaz): Güncel: 25,94 TL/LT → Zamlı: 26,29 TL/LT - 35 kuruş zam

Akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi: Devlet 12 milyar liralık alacağından vazgeçtiAkaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi: Devlet 12 milyar liralık alacağından vazgeçtiEkonomi
Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? Yaşa ve motor hacmine göre 2025 MTV tablosu (MTV Ödeme)Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? Yaşa ve motor hacmine göre 2025 MTV tablosu (MTV Ödeme)Ekonomi
2025 A ve B sınıfı ehliyet harçları ne kadar oldu? (2025 ehliyet harcı)2025 A ve B sınıfı ehliyet harçları ne kadar oldu? (2025 ehliyet harcı)Ekonomi
Pasaport harcı ne kadar oldu? (2025 pasaport ücretleri)Pasaport harcı ne kadar oldu? (2025 pasaport ücretleri)Ekonomi