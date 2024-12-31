Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi! Benzin, motorin ve LPG'ye zam! (31 Aralık 2024 akaryakıt fiyatları)

2024'ün son gününde pek çok kalemdeki zamlı tarifeler merak konusu olmaya devam ediyor. En son yaşanan gelişmelerden bir tanesi de milyonlarca vatandaş ve üreticiyi yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında oldu.



Benzin, motorin ve LPG'de uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 6 oranında artırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile bu artış ile "fiyat istikrarını destekleyici mahiyette yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçildiğini" duyurdu.

2025 benzin, motorin ve LPG'de ÖTV zammı

Benzinin mevcut ÖTV tutarı 11.29 TL’den 11.96 TL’ye, motorinin ÖTV’si 10.59 TL’den 11.22 TL’ye, LPG’nin ise 8.67 TL’den 9.19 TL’ye yükseltildi. Böylece benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam gelmiş oldu.

1 Ocak'tan itibaren geçerli ÖTV zammının ardından benzin, motorin (mazot), LPG (Otogaz) fiyatları ne kadar olacak? (31 Aralık 2024 Salı güncel akaryakıt fiyatları)

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları - İstanbul Avrupa 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

Benzin: Güncel: 43,14 TL → Zamlı: 43,96 TL/LT - 82 kuruş zam

Motorin (mazot): Güncel: 43,91 TL → Zamlı: 44.67 TL/LT - 77 kuruş zam

LPG (otogaz): Güncel: 26,03 TL → Zamlı: 26.40 TL/LT - 35 kuruş zam

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları - İstanbul Anadolu 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

* Benzin: Güncel: 43,02 TL/LT → Zamlı: 43,84 TL/LT - 82 kuruş zam

* Motorin (mazot): Güncel: 43,85 TL/LT → Zamlı: 44.62 TL/LT - 77 kuruş zam

* LPG (otogaz): Güncel: 25,49 TL/LT→ Zamlı: 25,84 TL/LT - 35 kuruş zam

Ankara akaryakıt fiyatları - Ankara akaryakıt 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

* Benzin: Güncel: 43,60 TL/LT → Zamlı: 44,42 TL/LT - 82 kuruş zam

* Motorin (mazot): Güncel: 44,52 TL/LT → Zamlı: 45,29 TL/LT - 77 kuruş zam

* LPG (otogaz): Güncel: 26,04 TL/LT → Zamlı: 26,39 TL/LT - 35 kuruş zam

İzmir 31 Aralık akaryakıt fiyatları - İzmir 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

* Benzin: Güncel: 44,05 TL/LT → Zamlı: 44,87 TL/LT - 82 kuruş zam

* Motorin (mazot): Güncel: 45,01 TL/LT → Zamlı: 44,78 TL/LT - 77 kuruş zam

* LPG (otogaz): Güncel: 25,94 TL/LT → Zamlı: 26,29 TL/LT - 35 kuruş zam