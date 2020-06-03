Akaryakıtta 'petrolden bağımsız' indirim
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından kesintiye gideceğini ve bunun da bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirim sağlayacağını açıkladı.
Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştüklerini belirten EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Gereken adımı atacaklar. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak” dedi.
Yılmaz, bu indirimin petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız olacağının altını çizdi.
İndirim, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kâr marjlarından yapılacak kesintiden kaynaklı olarak pompaya yansıyacak.
Yılmaz, EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.