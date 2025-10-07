7 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin ve motorin ne kadar?

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine indirim geliyor.

Benzine 1,30 TL indirim yapılırken, motorine ise 1,38 TL indirim gelecek.

Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık olarak 53,0 liradan, Ankara'da 54,15 liradan, İzmir'de 54,49 liradan satılıyor.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 54,50 liradan, Ankara'da 55,51 liradan, İzmir'de 55,85 liradan satılıyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.