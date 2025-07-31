  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
Takip Et

Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzine ve motorine zam geliyor!

Brent petrol fiyatlarında yaşan artışın ardından vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken sektör temsilcileri benzin ve motorine zam beklediklerini söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzine ve motorine zam geliyor!
Takip Et

Brent petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltecek.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre benzin ve motorinin litre fiyatına cumartesi geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 liranın üzerinde zam bekleniyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık olarak 51,36 liradan, Ankara'da 52,06 liradan, İzmir'de 52,40 liradan satılıyor.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 53,70 liradan, Ankara'da 54,59 liradan, İzmir'de 54,94 liradan satılıyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Fiyat listeleri düzenleniyor: Bir sigara grubuna daha zam geldi! Zamlı güncel sigara fiyatları (31 Temmuz 2025)Fiyat listeleri düzenleniyor: Bir sigara grubuna daha zam geldi! Zamlı güncel sigara fiyatları (31 Temmuz 2025)Ekonomi

 

Kaynak: HABER MERKEZİ