Brent petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltecek.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre benzin ve motorinin litre fiyatına cumartesi geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 liranın üzerinde zam bekleniyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık olarak 51,36 liradan, Ankara'da 52,06 liradan, İzmir'de 52,40 liradan satılıyor.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 53,70 liradan, Ankara'da 54,59 liradan, İzmir'de 54,94 liradan satılıyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.