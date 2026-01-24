Google Haberler

Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzine zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ederken yeni hafta için benzin fiyatlarına zam haberi geldi.

24 OCAK 2026 AKARYAKIT FİYATLARI... Benzine zam geliyor: İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni fiyatlar!

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltti.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 TL zam gelecek.

Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

Yeni fiyatlar ne kadar olacak?

Gelecek zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 55,16 TL'ye, Ankara'da 56,07 TL'ye, İzmir'de 56,36 TL'ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 57,28 TL, Ankara'da 58,4 TL, İzmir'de 58,68 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Otomotivde 2026 hedefi belli oldu: 43 milyar dolara ulaşmak istiyorlarOtomotivde 2026 hedefi belli oldu: 43 milyar dolara ulaşmak istiyorlarOtomotiv
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar