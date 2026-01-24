24 OCAK 2026 AKARYAKIT FİYATLARI... Benzine zam geliyor: İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni fiyatlar!

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltti.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 TL zam gelecek.

Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

Yeni fiyatlar ne kadar olacak?

Gelecek zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 55,16 TL'ye, Ankara'da 56,07 TL'ye, İzmir'de 56,36 TL'ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 57,28 TL, Ankara'da 58,4 TL, İzmir'de 58,68 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.