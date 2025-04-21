Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine zam geliyor!

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltti.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam gelecek.

En son 17 Nisan'da 94 kuruşluk zam gelen benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

Yeni fiyatlar ne kadar olacak?

Yarın geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 45,36 TL'ye, Ankara'da 46,17 TL'ye, İzmir'de 46,50 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 45,16 TL, Ankara'da 45,75 TL, İzmir'de 46,12 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.