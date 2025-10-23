Benzine ve motorine zam mı geldi? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları...

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararının ardından yükselen petrol fiyatları ile akaryakıta da zam haberi geldi.

ABD'nin Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin iştiraklerini yaptırım listesine almasının ardından artan arz endişeleriyle petrol fiyatları yüzde 5'in üzerinde arttı. Brent petrol fiyatları bugün yüzde 5,7'lik artışla 66,17 dolara kadar çıktı.

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin motorine zam olarak yansıması bekleniyor.

Sektör temsilcilerinin aktardığına göre; son olarak dün 98 kuruş indirim gelen motorine bu kez 2 lira 30 kuruş zam yapılacak.

Zammın ardından fiyatlar ne kadar olacak?

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 52,37 liradan, Ankara'da 53,38 liradan, İzmir'de 53,72 liradan satılıyor.

Zammın ardından fiyatların yaklaşık olarak İstanbul'da 54,67 liraya, Ankara'da 55,68 liraya, İzmir'de ise 56,02 liraya yükselmesi bekleniyor.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık olarak 52,30 liradan, Ankara'da 53,16 liradan, İzmir'de 53,50 liradan satılıyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.