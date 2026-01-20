20 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları: Motorine zam geliyor! Motorin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltecek.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatına çarşambadan geçerli olmak üzere 1 lira civarında zam gelecek.

Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olması beklenmiyor.

Zammın ardından motorin fiyatları ne kadar olacak?

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 54,79 liradan, Ankara'da 55,91 liradan, İzmir'de 56,19 liradan satılıyor.

Zammın ardından fiyatların yaklaşık olarak İstanbul'da 55,79 liraya, Ankara'da 56,91 liraya, İzmir'de ise 57,19 liraya yükselmesi bekleniyor.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık olarak 53,97 liradan, Ankara'da 54,88 liradan, İzmir'de 55,17 liradan satılıyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.