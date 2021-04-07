Akaryakıtta 'tavan fiyat' yargıya taşındı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), tavan fiyat uygulamasında yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için dava açtığını bildirdi.

EPGİS'in Twitter'dan yaptığı açıklamada "EPDK tarafından 18 Mart 2021 tarihinde başlatılan, sektöre zarar verdiğine ve haksız olduğuna inandığımız tavan fiyat uygulamasında yürütmenin durdurulması ve iptali için sendikamız EPGİS tarafından açılacağını beyan ettiğimiz dava bugün itibari ile açılmıştır" denildi.

EPDK, mart ayının ortasında akaryakıtta 2 ay süreyle uygulanacak tavan fiyat kararı almıştı. EPDK'nın kararına göre İstanbul Anadolu yakasında benzinde tavan fiyat 7,08 TL, motorinde ise 6,44 TL olurken, Avrupa yakasında benzinde 7,07 olan tavan fiyat motorinde ise 6,43 TL olarak belirlenmişti.