Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: LPG, 6 lirayı aşacak
LPG otogaza, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş zam geldi. Zamla birlik otogazın litre fiyatı 6 lirayı aşacak.
Akaryakıt ürünlerine zam yağmuru devam ediyor.
Hafta başında motorine gelen 23 kuruşun ardından LPG Otogaza da 22 kuruş zam geldi.
Eşel mobil desteğinde sona gelindiği için fiyat artışı pompaya yansıyacak.
Zamla birlikte otogazın fiyatı 6 lirayı aşacak. 22 kuruşluk artış bu geceden itibaren geçerli olacak.
LPG otogazın litresi Ankara'da 6,17 liraya, İstanbul'da 6,02 liraya, İzmir'de ise 6,03 liraya yükselecek.
Geçen hafta da benzine 37, motorine 41 kuruşluk zam yapılmıştı.