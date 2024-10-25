Akbank 2 yıl vadeli sendikasyon piyasasını rekor taleple yeniden açtı

Akbank, yenilenen sendikasyon kredisi ile Türk ekonomisine önemli bir katkı sağladı. Banka, 367 ve 734 gün vadeli olmak üzere iki dilimli sendikasyon kredisi aracılığıyla toplamda 750 milyon dolar kaynak sağladı. Akbank'ın açıklamasına göre, 367 gün vadeli kredi diliminin maliyeti SOFR+ yüzde 1,75 ve Euribor+ yüzde 1,50 seviyelerinde gerçekleşirken, altı yıl aradan sonra ilk kez 2 yıl vadeli dilim de eklenerek, bu dilimin maliyeti SOFR+ yüzde 2,25 ve Euribor+ yüzde 2,00 olarak belirlendi.

Toplam 21 ülkeden 46 bankanın katıldığı işleme, 1 milyar doları aşan rekor talep gelirken, Akbank bu talebi 750 milyon dolar karşılığı tutarla sınırlı tuttu. Banka, sendikasyon kredisini yüzde 124 oranında yenileyerek finansal gücünü pekiştirdi.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bu işlemle Akbank’a ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizerken, Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise sürdürülebilir finansman çerçevesinde kullandırılacak kredinin önemini vurguladı. Çelebioğlu, altı yıl sonra ilk kez 734 gün vadeli bir dilim içeren bu işlemle sektörlerinde öncü olmaya devam edeceklerini belirtti.