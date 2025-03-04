Akbank, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyonu dün açıkladı. Şubatta enflasyon aylık yüzde 2,27; yıllık yüzde 39,05 gerçekleşti. Enflasyonun beklentilerin altında geldiği belirtildi.

Akbank'ın dün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili yayımladığı notunda şubat ayında enflasyon eğiliminin önceki aya göre önemli ölçüde iyileştiği belirtildi.

Banka uzmanları, enflasyon için 2025 yıl sonu tahminini yüzde 29,2 düzeyinde kordu. Ayrıca risk dengesinin önceki aya kıyasla daha dengeli hale geldiği kaydedildi.

Notta, şubat rakamlarının Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin mart, nisan ve haziran aylarında devam edebilmesi için alan açtığı, temmuz ayından itibaren bankanın adımlarını küçültmesi gerektiği belirtildi.

Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak.