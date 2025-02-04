Akbank CEO'su Gür: Makroihtiyati önlemler önümüzdeki çeyreklerde gevşemeye başlayacak

Bloomberg tarafından İstanbul’da düzenlenen Future of Finance Zirvesi’nde katıldığı panelde soruları yanıtlayan Akbank CEO’su Kaan Gür, faiz indirim döngüsünün başlamasıyla makroihtiyati önlemlerin de önümüzdeki çeyreklerde gevşemeye başlayacağını öngördü.

Gür enflasyondaki düşüşün, bankaların daha fazla net faiz marjı ve kâr elde etmesine yardımcı olacağını belirterek "Faiz indirimleri ve mevduat faizleri bankacılık sisteminin belirli bir kârlılık düzeyini korumasına yardımcı olacaktır" yorumunu yaptı.

Gür KOBİ’lerin ana büyüme alanları olacağını ifade etti.