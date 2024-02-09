Akbank deprem bölgesinde desteğini sürdürüyor

Bankadan yapılan açıklamaya göre Akbank, 11 ili kapsayan afet bölgesine yönelik sunduğu çözümleri ve destek paketiyle, depremzedelerin finansal ve sosyal sağlıkları için çalışıyor.

Akbank, eşzamanlı olarak yürüttüğü "Güzel Yarınlar Hareketi" gençlerin eğitim ve kariyer yolculuklarını desteklerken, "Akbank Dönüşüm Akademisi" çalışmaları ile de başta kadın girişimciler olmak üzere tüm KOBİ'lerin sosyal ve finansal gelişimlerine katkı sunuyor.

Akbank, yaşanan afetin ardından güncellediği "Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi" ile afet bölgesini önceliklendiren sosyal finansman modellerini hayata geçirdi. Bir yıllık süreçte yaklaşık 170 bin Akbank müşterisi KOBİ ve işletme, sosyal temalı sürdürülebilir finansman çözümlerinden faydalandı.

"Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi" kapsamında Akbank, hayata geçirdiği Türkiye’nin sosyal temalı sendikasyon kredisiyle depremden etkilenen Akbanklı işletmelerin dış ticaret işlemlerinin finansmanına 500 milyon dolar kaynak yarattı.

Banka, "Akbank Dönüşüm Akademisi" ile ise başta bölgedeki kadın girişimciler ve genç KOBİ’ler olmak üzere KOBİ'lere e-ticaret, e-ihracat, sosyal medya yönetimi ve pazarlama konularında eğitim programları sunuyor.

Akbank gençleri önceliklendiren çalışmalara imza atıyor

Akbank, afet sonrası iyileşme sürecinde gençleri önceliklendirerek onların finansal sağlıklarına ve sosyal ihtiyaçlarına yanıt sunmaya odaklanıyor. Bu kapsamda depremlerden etkilenen yaklaşık 16 bin genç, "Üniversiteli Akbanklı" programına katılarak finansal çözümlerden yararlanma imkanına sahip oldu.

Banka, "Akbank Güzel Yarınlar Hareketi" ile gençlere teknoloji, sanat ve sosyal yetkinlikler alanında yeni beceriler kazanabilecekleri deneyim alanları sunarak, gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmalarında rol alıyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğinde yürütülen bu çalışmalarla, bir yıllık süreçte afet bölgesindeki 5 ilde 10 bin gence ulaşılması hedefleniyor.