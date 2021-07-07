Akbank düzeldi mi, ne zaman düzelir? Akbank sorun çözüldü mü?

Akbank sistemsel arızalar nedeniyle müşterilerinin ihtiyaçlarına karşılık vermekte sorun yaşıyor. Bankanın müşterileri dünden bu yana Akbank uygulamalarından ve hizmetlerinden yararlanamazken, bu sorunlara yönelik bankadan yapılan açıklama da müşterileri memnun etmedi. Müşteriler, "Akbank düzeldi mi?", "Akbank ne zaman düzelir?" ve "Akbank sorun çözüldü mü?" gibi sorulara yanıt bulmaya çalışırken, mevcut sorunlar bugün de devam ediyor.

Akbank sorunu sadece mobil uygulama ve internet bankacılığı hizmetlerini değil ATM ve Akbank POS'larını da etkiledi. Çeşitli nedenlerle bankanın hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, ihtiyaçlarını karşılayamazken, daha önce de yaşanan benzer arızalar nedeniyle müşteriler sosyal medya kanallarından Akbank'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Akbank yaşanan sorun üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Yaşanan sorun üzerine Akbank tarafından yapılan açıklama ise müşterileri memnu etmedi. Açıklama sonrasında sorunların devam etmesi üzerine #Akbank etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Akbank düzeldi mi?

Akbank sorunu henüz çözülmedi. Müşteri mağduriyeti devam ederken, sorunun ne zaman çözüleceğine ilişkin bir bilgi de verilmedi. Bankanın müşterileri Akbank tarafından yapılacak açıklamaları merakla bekliyor.