Akbank emekli promosyonu ne kadar?

Akbank emekli promosyonu merak ediliyor. Özel bankaların promosyon ödemesi kamu bankalarına göre oldukça yüksek olurken, bu promosyon miktarları emekli maaş müşterilerini özel bankalara yönelmesine den oluyor. Akbank emekli maaşını taşıyan müşterilerine peşin promosyon ödemesi yapıyor.

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşımak isteyenler, 3 yıl boyunca maaşlarını Akbank'tan almayı taahhüt ederek 7.000 TL’ye varan promosyona ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek en az 2 OFÖ Talimatı karşılığında 250 TL ve ilk kez Axess veya Wings sahibi olacak SGK emeklilerinin, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatından yararlanabilirsiniz.

Akbank emekli promosyonu almak isteyen müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini Akbank'tan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Akbank emekli promosyonuna ilişkin başvurular şubeler, internet şubesi, Akbank Mobil, ATM'ler, SMS ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.

Yeni emekli olacak müşteriler, maaş ve ikramiyelerini Akbank'tan almak istemeleri halinde;

Emekli Sandığı'ndan emekli oluyorsanız, çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihinizi Akbank olarak belirtebilirsiniz.

SSK veya Bağkur'dan emekli oluyorsanız, e-devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri'ne emeklilik başvurusunda bulunurken, dolduracağınız Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini Akbank olarak belirtebilirsiniz.