Akbank, kadın KOBİ’leri KGF ve EBRD iş birliğiyle destekliyor

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı kapsamında 50 milyon dolar EBRD kaynağı ve %80 KGF teminat desteği ile sunulacak “Kadın KOBİ Paketi” kapsamında teminat yaratmakta güçlük çeken, kurucusu ya da yöneticisi kadın olan KOBİ’ler 12 aya kadar ödemesiz dönemli, uygun faiz oranlarıyla taksitli ticari kredi imkanına sahip olacak. İmalatçı-ihracatçı kadın KOBİ’lere tek seferde 12 milyon TL, diğer kadın KOBİ’lere ise tek seferde en fazla 6,2 milyon TL olmak üzere müşteri başına en fazla 12 milyon TL kredi kullandırılabilecek.

Krediden faydalanan KOBİ’ler 1 yıl boyunca para transferlerini de ücretsiz gerçekleştirebilecek. Paket kapsamında; yeni POS müşterilerine %1,09 komisyon oranı avantajı ile 3 ay sabit ve yazarkasa POS hizmet ücretinde %50 indirim, yeni ticari kart müşterilerine ise 1.000 TL’ye varan chip-para fırsatı sunulacak. Ayrıca artıpara, çek karnesi gibi ürünlerde de avantajlı fiyat ve oranlar Akbank müşterisi kadın KOBİ’leri bekliyor.

Akbank, bu paket ile pazaryerlerinde satış yapan veya yapmak isteyen kadın KOBİ’leri sadece bankacılık ürünleriyle değil, e-ticaret yapan KOBİ’lerin satışlarını artırmaya yönelik yaptığı iş birlikleriyle de destekleyecek. Akbank ticari kart sahibi kadın KOBİ’ler, tek bir platform üzerinden tüm e-ticaret pazaryerlerinde hesap açma olanağına ve bu pazaryerlerindeki tüm işlemlerin tek portal üzerinden yönetimini sağlayan Propars’ın “Kolay E-Ticaret” paketine 3.000 TL yerine 855 TL’ye sahip olabilecek. Hali hazırda, pazaryerlerinde satış yapan Akbank ticari kart sahibi Kadın KOBİ’ler ise, Usersdot'ın yapay zeka tabanlı paketi “Datadot Satıcı Uzmanı” paketini 675 TL yerine 425 TL’ye alabilecek. Bankacılık ürünlerine avantajlı fiyat ve oranlarla erişebilen KOBİ’ler; paket kapsamında sunulan mentörlük / danışmanlık hizmetleri ile yaşam döngüsünün her evresinde faaliyet alanına göre belirlenen sektöründe öncü kişi ve kurumlar aracılığıyla ücretsiz olarak desteklenecek.

Akbank olarak kadın KOBİ’leri desteklemeye her zaman devam edeceklerini söyleyen Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci, Kadın KOBİ Paketi ile ilgili şu açıklamada bulundu: “COVİD-19 toplumun her kitlesini olumsuz etkilerken, kuşkusuz bundan en çok etkilenen kesim kadınlar oldu. Pandeminin etkilediği turizm, konaklama, perakende, eğlence ve danışmanlık gibi sektörlerde kadın girişimcilerin kurduğu işlerin sayısı önemli bir boyutta ve bunların çoğunluğunu da mikro işletmeler oluşturuyor. İşte bu noktada kadın KOBİ’lere verilen destekler büyük önem taşıyor. EBRD ve KGF ile yaptığımız iş birliği kapsamında kadın KOBİ’ler bankamızdan EBRD kaynaklı %80 KGF Teminatlı Taksitli Ticari Kredi’den faydalanabilecek. İşletmenin genel operasyonel yönetim sorumluluğunun bir kadında veya çoğunluğu kadınlarda olan KOBİ’lerin yararlanacağı bu kredi ile hem teminat sorununa çözüm getiriyoruz hem de finansman ihtiyacı karşılandıktan sonra ihtiyaç duyulan mentörlük, danışmanlık ve eğitimleri de ücretsiz olarak veriyoruz. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal gelişim için kadınların ekonomiye daha çok ve aktif katılımının öneminin bilincindeyiz. Bu konuda elimizi taşın altına koymaktan imtina etmeyeceğiz. Eşit, adil ve daha mutlu bir toplum için kadın KOBİ’lerimizi farklı iş birlikleriyle desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

EBRD Finansal Kurumlardan sorumlu Türkiye Başkanvekili Arthur Poghosyan “Bir iş kurmak ve büyütmek, kadınların kendileri ve toplulukları için daha iyi bir gelecek inşa etmelerini sağlayacak en güçlü araçlardan biri. Ancak kadınlar, birçok ülkede engellerle karşılaşıyorlar. Akbank, 50 milyon ABD doları tutarındaki kredimizle daha fazla kadın işletmesini ihtiyaçlarına en uygun şekilde finanse edebilecek. Bugüne kadar Türkiye'de 20.000 kadın, EBRD'nin amiral gemisi Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği (TurWIB) kapsamında krediler, danışmanlık hizmetleri, mentörlük ve eğitim fırsatlarından yararlandı. Kadın girişimcilerin başarılı olduğunu görmek istiyoruz ve onlara partner bankalarımız aracılığıyla toplamda 600 milyon Euro'luk yeni finansman sağlayacağız."

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Koordinatörü Özge Demir Kuzucu ise; “Üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından nakit akışının, finansmana erişimin özellikle kadın girişimciler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu bilinçle ülkemizin dinamik gücü girişimcilerin de finansmana erişiminde üzerimize düşen görevi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu alanda attığımız adımlardan biri olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yürütülen İş Yaşamında Kadın (TurWIB) Programı kapsamında kadın girişimcilerin işlerini kurmalarında, geliştirmelerinde ve ülke ekonomimize katkı sağlamalarında payımız olmasının mutluluğunu yaşıyor; finansman kaynağı sağlayarak yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Kredi Garanti Fonu olarak önümüzdeki dönemde kısıtlı imkanlarla işini kuran ve geliştirmeye çalışan özellikle kadın girişimci, genç girişimci ve tarım işletmesi sahibi KOBİ’lere özel yeni ürün çalışmalarını sürdüreceğiz” dedi.