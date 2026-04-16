Akbank mobil neden açılmıyor, sorun mu var? Ne zaman gelecek?

Akbank'ta erişi sorunu yaşanıyor. Banka müşterileri işlem yapamazken sıklıkla "Akbank mobil neden açılmıyor" sorusu geliyor.

Akbank mobil neden açılmıyor?

Akbank'ın web sitesine ve mobil uygulamasına giriş yapmak isteyenler "Sadece geçici bir süre için işlemlerini gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaşıyor.

Sorunun neden kaynaklandığı hakkında resmi bir açıklama gelmezken birkaç saat içinde işlemlerin normale dönmesi bekleniyor.