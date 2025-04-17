Akbank sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi sağladı

Akbank uluslararası piyasalardan 230,2 milyon dolar ve 243.5 milyon euro tutarında 367 gün vadeli; 162 milyon dolar tutarında 2 yıl 2 iş günü vadeli; 37,5 milyon dolar ve 37,5 milyon euro tutarında 3 yıl 2 iş günü vadeli olmak üzere sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi sağladı.

Akbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti dolar ve euro kısımlar için sırasıyla SOFR+yüzde 1,60 ve Euribor+yüzde 1,35, 2 yıl 2 iş günü vadeli dolar ve euro kısımlar için toplam maliyeti SOFR+yüzde 2,00 ve Euribor+yüzde 1,75 ile 3 yıl 2 iş günü vadeli dolar ve euro kısımlar için toplam maliyeti ise SOFR+yüzde 2,25 ve Euribor+yüzde 2,00 olarak belirlendi.