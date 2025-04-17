Akbank sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi sağladı
Akbank, yurtdışı borçlanma piyasalarında sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi sağladı. Banka, farklı vadelerde toplamda 230,2 milyon dolar ve 281 milyon euro değerinde finansman temin etti. Krediler, uluslararası yatırımcılarla yapılan anlaşmalarla dolar ve euro bazında SOFR ve Euribor üzerine belirlenen faizlerle yapılandırıldı.
Akbank uluslararası piyasalardan 230,2 milyon dolar ve 243.5 milyon euro tutarında 367 gün vadeli; 162 milyon dolar tutarında 2 yıl 2 iş günü vadeli; 37,5 milyon dolar ve 37,5 milyon euro tutarında 3 yıl 2 iş günü vadeli olmak üzere sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi sağladı.
Akbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti dolar ve euro kısımlar için sırasıyla SOFR+yüzde 1,60 ve Euribor+yüzde 1,35, 2 yıl 2 iş günü vadeli dolar ve euro kısımlar için toplam maliyeti SOFR+yüzde 2,00 ve Euribor+yüzde 1,75 ile 3 yıl 2 iş günü vadeli dolar ve euro kısımlar için toplam maliyeti ise SOFR+yüzde 2,25 ve Euribor+yüzde 2,00 olarak belirlendi.