Akbank'ta erişim sorunu giderildi
Bu sabah saatlerinde Akbank'ta erişim sorunu yaşandı. Banka müşterileri mobil ve internet bankacılığını kullanamadı. Erişim sorunu öğlen saatlerinde giderildi.
Akbank'an açıklama
Akbank'tan saat 12.30'da açıklama geldi. Banka "Değerli Müşterilerimiz,
Sistemlerimizdeki geçici aksaklık giderilmiştir. İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.
Şubelerimiz öğle arasında hizmet verecektir.
Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.