Akbank'tan faiz indirimi beklentisi

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, üçüncü çeyrekte yeniden başlayan faiz indirimleriyle kredi büyümesi, varlık kalitesi ve kârlılıkta kademeli bir toparlanma beklediklerini belirterek, "2026'da enflasyon, dolarizasyon ve sermaye akımlarının seyriyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) adımları yakından izlenecek" dedi.

Gür, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında yaptığı açıklamada, 2025 yılını insan odağını ileri teknolojiyle bütünleştirerek stratejik dönüşümün derinleştirildiği bir yıl olarak niteledi.

Gür, Türk ekonomisinin yılın ilk yarısında finansal koşullar yeniden sıkılaşmasına rağmen iç talep desteğiyle büyümeyi sürdürdüğüne dikkati çekti.

Gür, yıl genelinde de büyümenin yüzde 3,5 civarında tamamlanmasını beklediklerini ifade ederek, "Cari açık yönetilebilir düzeyde kalırken, enflasyondaki düşüş eğiliminin 2025 boyunca korunduğunu gözlemliyoruz" dedi.

Merkez'den temkinli adımlarla ilerlemesini bekliyor

TCMB'nin yılın ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 42,5'e çektiğini anımsatan Gür, ardından artan belirsizlikler nedeniyle yeniden sıkılaşmaya gittiğini söyledi.

Gür, makro ihtiyati önlemlerle desteklenen bu duruşun ardından temmuz itibarıyla ölçülü faiz indirimlerinin yeniden başladığını ve politika faizinin yüzde 39,5'e indiğini dile getirerek, "Enflasyondaki katılık nedeniyle bu sürecin temkinli adımlarla ilerlemesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"2026'da TCMB'nin adımları yakından izlenecek"

Kaan Gür, bankacılık sektörü açısından ikinci çeyrekteki gelişmelerin finansal koşulları beklenmedik biçimde sıkılaştırdığını kaydetti.

Alınan önlemlerin piyasa istikrarını korumada etkili olsa da fonlama maliyetleri, kârlılık ve varlık kalitesi üzerindeki baskıların arttığını söyleyen Gür, "Üçüncü çeyrekte yeniden başlayan faiz indirimleriyle kredi büyümesi, varlık kalitesi ve karlılıkta kademeli bir toparlanma bekliyoruz" görüşünü paylaştı.

Gür, aktif kalitesinde tabana yaygın bir bozulma görülmezken, sorunlu kredi oranının düşük seyrini, sermaye yeterliliğinin de güçlü konumunu koruduğunu gözlemlediklerini belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"2026'da enflasyon, dolarizasyon ve sermaye akımlarının seyriyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının adımları yakından izlenecek. Sektörümüz, her zaman olduğu gibi ihtiyatlı karşılık politikaları sayesinde bütün belirsizlikleri yönetebilecek güçtedir."

Akbank 9 ayda 38,9 milyar lira konsolide net kâr elde etti

Kaan Gür, yılın 9 ayında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 1 trilyon 747 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 224 milyar lira seviyesine çıkardıklarını bildirdi.

Toplam mevduatlarının 2 trilyon 27 milyar liraya, aktiflerinin ise 3 trilyon 231 milyar liraya ulaştığı bilgisini veren Gür, "Yüzde 19,3 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürürken, güçlü sermaye tamponumuzu korumaya devam ettik. Bankamız 2025 yılının 9 ayında 9 milyar 658 milyon lira vergi gideri sonrası 38 milyar 908 milyon lira konsolide net kâr elde etti" diye konuştu.