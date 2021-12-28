Akbil fiyatları ne kadar? Aylık akbil kaç TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ulaşıma zam kararı alındı. Bu karar ile elektronik bilet, taksi, dolmuş, minibüs, servis ücretleri ile akbil fiyatları da zamlandı. Servis ücretlerinde zam oranı yüzde 27 olurken, elektronik bilet, taksi, dolmuş, minibüs ücretleri ise yüzde 36 zamlandı.

Alınan zam kararı ile birlikte mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseldi.

Akbil fiyatlarına zam sonrasında tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya, metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.

Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

Taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 3,44 liradan 4,45 liraya çıkarıldı.

Yüzde 36'lık zamla elektronik bilette ise tek geçişlik ücret 8 liradan 11 liraya çıktı.