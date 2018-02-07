Akdeniz Bölgesi'nden hububat ihracatı yeni yılda arttı

07 Şubat 2018

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, sektörde ihracatının yeni yıla artışla başladığını belirtti.

Türkiye geneli sektör ihracatının ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artış göstererek 548,7 milyon dolara yükseldiğini ifade eden Arslan, bölgeden yapılan ihracatın da yüzde 7 artışla 101,5 milyon dolara ulaştığını, sektörün genel ihracatı içindeki paylarının yüzde 18,5 olduğunu anlattı.

Arslan, bu dönemde Irak'a 19,5 milyon dolar, Suriye'ye 13 milyon dolar ihracat yapıldığını, bunu ABD, Suudi Arabistan, Almanya, İsrail ve Angola'nın takip ettiğini belirtti.

Birliğin ocak ayında ihracat miktarı en fazla artan ürününün bakliyat olduğunu aktaran Arslan, "101,5 milyon dolarlık sektör ihracatı içerisinde, bakliyat ürünleri geçen döneme kıyasla yüzde 22 artış göstererek 28 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Sektörde 18,5 milyon dolarlık ihracatıyla kırmızı mercimek, toplam ihracatın yüzde 18’ini oluşturdu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA