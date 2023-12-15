Akdeniz’de yapılacak limanlar yeni ticaret ekseni oluşturacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin Lojistik Limanı ve Adana Ana Konteyner Limanı projelerine ilişkin bilgi verdi. Mersin Lojistik Limanı'nda ilk etap proje çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Uraloğlu, "Çalışmalar sonucunda, liman kapasitesinin yıllık yaklaşık 10 milyon TEU olması planlanmaktadır.

İlk etüt çalışmaları tamamlanan limanın ikinci aşamasına geçildi" diye konuştu. Uraloğlu, Mersin Lojistik Limanı'nın yapımına esas olmak üzere ihtiyaç duyulan çalışmalara başlandığını, bu kapsamda konum belirlenmesi, taslak genel vaziyet planı, kesitler, açıklama raporu, yaklaşık maliyet hazırlanması ve fizibilite raporu hazırlanması işlerinin sözleşmelerinin yapıldığını söyledi.

Akdeniz Bölgesi'nde 44 liman bulunuyor

Yumurtalık ilçesinde yapılması planlanan Adana Ana Konteyner Limanı Projesi'nin ise ÇED sürecinin devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, limanın yıllık 9 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesine sahip olacağını bildirdi.

Akdeniz Bölgesi'nde Hatay-İskenderun, Adana ve Mersin'de büyük ya da küçük elleçleme yapan 44 liman bulunduğunu aktaran Uraloğlu, bunların yıllık elleçleme kapasitesinin yaklaşık 100 milyon ton dökme yük, 170 milyon ton sıvı yük ve 4,5 milyon TEU konteyner elleçleme olduğunu ifade etti. Uraloğlu, yeni yapılacak limanlarla bölgedeki kapasitelerin çok üzerine çıkılacağını dile getirdi.

Türkiye'nin, çeşitli ülkelere doğrudan deniz bağlantıları sağlayan 8 bin 333 kilometrelik kıyı şeridinde Karadeniz, Batı Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri için önemli bir deniz alanına sahip olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Türkiye'deki limanların ekonomi için hayati bir önemi bulunduğunu söyledi.

Akdeniz, dünyanın yeni cazibe merkezi olacak

Abdulkadir Uraloğlu, yeni limanlarla bölgenin liman endüstrisinin oluşacağını belirterek, şunları kaydetti: "Bu limanlar sayesinde bölgede endüstri, lojistik, maden, tarım, tekstil, hayvancılık, enerji gibi ana sektörlerde yeni atılımlar gerçekleşmesini öngörüyoruz. Akdeniz Bölgesi'nin, dünyanın yeni bir liman cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz.

Mersin ve Adana'da yapılacak her iki limanla, dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında yeni ticaret ekseni oluşacak." Uraloğlu, Akdeniz'de kurulacak limanlarla Basra Körfezi'nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlanmasının yanı sıra Süveyş Kanalı'ndan gelen büyük tonajlı gemilerin yüklerinin Türkiye üzerinden dağıtılmasının sağlanacağını belirterek, doğu-batı, güneykuzey koridorlarında demir ve kara yollarından taşınan yüklerin Akdeniz'e Türkiye üzerinden geçmesine olanak sağlanacağını bildirdi.