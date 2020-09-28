Akdeniz'den 17 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihracatı

28 Eylül 2020

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, yaptığı yazılı açıklama ile birliklerinin bu yılın ocak-ağustos dönemindeki cerrahi maske, tulum ve önlük ihracatını değerlendirdi.

Açıklamasında sektör ihracatında cerrahi maske ve koruyucu giysilerin önemli rolünün olduğuna dikkati çeken Tekin, bu ürünlerin ihracatında artış yaşandığını aktardı.

Ocak-ağustosta 17 milyon dolarlık cerrahi maske, tulum ve önlük ihraç ettikleri bilgisini veren Tekin, şunları kaydetti: "Söz konusu dönemde 7,86 milyon dolarlık koruyucu tulum, 7,16 milyon dolarlık maske ve 1,87 milyon dolarlık önlük ihracatı gerçekleştirdik. En çok cerrahi maske ihracatı yaptığımız ilk üç ülke 3,64 milyon dolarla Almanya, 2,31 milyon dolarla Hollanda, 1,13 milyon dolarla Çin oldu. Koruyucu elbisede en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında 5,33 milyon dolar ile Azerbaycan 2 milyon dolar ile Slovakya, 454 bin dolar ile Çin geldi. Koruyucu tulumda ise en fazla ihracatı 560 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan'a, 483 bin dolar ile Litvanya'ya, 291 bin dolar ile Kazakistan'a gerçekleştirdik."

"Cerrahi maske ve koruyucu giysi ihracatta hibe şartı kaldırılsın"

Sektörün cerrahi maske ve koruyucu giysi ihracatındaki hibe şartının kaldırılmasının beklendiğini belirten Gürkan Tekin, "Hükümetimizin maske ve koruyucu giysilerde hibe şartı konusunda bir düzenleme getirmesi halinde bu ürünlerin ihracatını üç katına çıkartabiliriz. Üretim gücümüz ve kapasitemiz var. Avrupa'da bazı ülkelerin bizden kumaş alıp maske ve tulum üretmeye başladığını öğreniyoruz. Hibe zorunluluğu kaldırıldığı takdirde bu ürünlerin ihracatında sürdürülebilirliği sağlamış ve kendimize rakip yaratmamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA