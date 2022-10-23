Akdeniz'den demir ve demir dışı metaller sektöründe 71,3 milyon dolarlık ihracat

ADMİB'ten yapılan yazılı açıklamada, birliğin eylül ayında ülke ihracatına önemli katkı sağladığı belirtildi.

Birliğin eylül ayı sektör ihracat rakamlarının bilgisinin verildiği açıklamada, "ADMİB, eylül ayında demir ve demir dışı metaller sektöründe geçen yılın eylül ayına göre yüzde 2,3'lük artışla 71,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 20,4'lük azalışla 236,6 milyon dolar olarak gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.

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Birliğin eylül ayında en fazla ihracatı sırasıyla Romanya, İsrail ve Irak'a yaptığının bilgisi verilen açıklamada, söz konusu ayda ürün grubunda en fazla dış satımın da 51,3 milyon dolarla demir çelik boru da yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, her koşulda oluşabilecek yeni fırsatları yakından takip ettiklerini belirterek, muhtemel fırsatları en iyi şekilde değerlendirdiklerinde ihracatta başarıya ulaşabileceklerini kaydetti.