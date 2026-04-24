Akdeniz'in gözde ülkesinde 'yabancı' patlaması! Nüfusu 1 yılda 700 bin arttı

Avrupa’da göç hareketleri son yıllarda hız kesmeden devam ederken, İspanya dikkat çeken bir büyüme yaşıyor.

Göç Araştırmaları Merkezi RFBerlin’in Eurostat ve UNHCR verilerine dayanan raporuna göre, Avrupa Birliği genelinde yabancı doğumlu nüfus 2025 itibarıyla 64,2 milyona ulaştı. Bu sayı sadece bir yılda 2,1 milyonluk artış anlamına geliyor.

Nüfusu en hızlı artan ülkelerden biri

Rapora göre İspanya, yabancı doğumlu nüfus artışında Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldı. Ülkeye son bir yılda yaklaşık 700 bin kişi eklenirken, toplam sayı 9,5 milyona yaklaştı. Bu veri, vatandaşlık durumundan bağımsız olarak doğum yerine göre hesaplanıyor ve gerçek büyüklüğü daha net ortaya koyuyor.

Günlük hayatta değişim hissediliyor

Barcelona’dan Costa del Sol’e kadar birçok bölgede uluslararası topluluklar artık günlük yaşamın parçası haline geldi. Okullar, iş yerleri ve mahalleler giderek daha çok dilli ve çok kültürlü bir yapıya bürünüyor.

Ekonomik ve demografik nedenler etkili

Uzmanlara göre bu artışın temelinde yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranları yatıyor. Çalışma çağındaki göçmenler, iş gücü piyasasında önemli boşlukları doldurarak ekonomik büyümeye katkı sağlıyor.

Büyüme yeni sorunları da beraberinde getiriyor

Hızlı nüfus artışı özellikle konut, altyapı ve kiralar üzerinde baskı oluşturuyor. Popüler bölgelerde artan talep, yaşam maliyetlerini yükseltirken, aşırı yapılaşma ve turizm yoğunluğu tartışmalarını da gündeme taşıyor.