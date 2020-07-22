Akdeniz'in seraları, AZMUD ile güçlenecek

22 Temmuz 2020

Tarım alanında geliştirilen yeni projeler ve çalışmalar gelecekte bizi bekleyen gıda krizini önlemek için kritik öneme sahip. Bunlardan biri de özellikle seracılıkla uğraşan çiftçilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve kârlarını artırmak için Avrupa Birliği projesi olarak başlatılan "Akdeniz Seralarının İyileştirilmesi" projesi AZMUD.

42 ay sürecek AZMUD projesi kapsamında teknoloji ve otomasyon kullanılarak yenilikçi plastik malzemeler, doğal katkılar ve yeni sulama teknolojileri ile Akdeniz seralarını iyileştirmek, girdi maliyetlerini düşürüp birim alandaki verimi artırmak amaçlanıyor. Proje, İspanya’da bulunan ve 30 yıldır plastik teknolojileri üzerine çalışmalar yapan Aimplas firması Koordinatörlüğünde gerçekleştiriliyor. Projede Türkiye’de tarım ve teknolojiyi bir araya getiren TABİT de yer alıyor. AZMUD’da İspanya’dan IDAI NATURE, Mısır’dan National Research Centre (NRC) ve ECOFARM, Ürdün’den Packaging Industries Company (PIC) ve MIRRA, Fransa’dan Smartwall firmaları yer alıyor.

Seracılıkta maliyetler düşecek

AZMUD projesi, standart topraksız sistemlere entegre elektriksel olarak iletken plastikler ile yerel joule ısıtması metodunu kullanarak ısıtma sistemlerinin verimliliğini ve topraksız seraların atık su kullanımını artırmayı, su ve enerji ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Proje ile suyun, enerjinin, besin maddelerinin pestisitlerin israfının önlenmesi ve atık suyunun topraksız tarım sulamasında kullanılması teşvik edilecek. Böylece önerilen farklı teknolojilerin arasındaki sinerjik kombinasyonlar ile Akdeniz seralarında performansın artırılması ve üretim maliyetlerinin yüzde 15'e kadar azaltılması öngörülüyor.

Dört farklı teknoloji geliştirmeyi hedefleyerek ilerleyen projede, yerel joule ısıtma sisteminin geliştirilmesi ile ısıtma sistemlerinin maliyetinin azaltılmasıyla ve verimliliğinin artırılması üzerine çalışmalar yapılacak. Standart topraksız sistemlere entegre edilmiş elektriksel iletken plastikler ile bitki köklerine ısı sağlanacak, aynı zamanda ultra düşük enerjili bir damla sulama sistemi de uyarlanacak ve optimize edilecek. Atık su kullanımını artırmak, su ve enerji ihtiyaçlarını azaltmak için topraksız sera koşullarında çalışılacak. Sulama sistemi ile ilgili olarak, manyetik arıtmalı suyun verimliliğini artırma potansiyeli tespit edilecek, bu da sera bitkilerinin daha kaliteli ve yüksek verimle üretimine imkan sunacak. Ayrıca, manyetik alanları birleştirerek patojenlerin ve bitki parazitlerinin sayısını, pestisitlerin ve optimize edilmiş zirai parametreleri kontrol etmeyi sağlayacak.

Proje kapsamında Akıllı Tarım Sistemi de uygulanacak

AZMUD kapsamında Aydın’da bulunan Vodafone Akıllı Köy’ün kullandığı teknolojilere dayanan Akıllı Tarım sistemi, düşük teknolojili Akdeniz seralarının koşullarına uyarlanacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ve Türkiye'nin ilk akıllı köy projelerinden birini hayata geçiren Tülin Akın, şunları kaydetti: “16 yıldır amacımız çiftçiliğin ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi ile ilgili projeler gerçekleştirmek. Çalışmalarımız tarımsal üretimde verimi arttıran, iş gücünü ve girdi maliyetini azaltan teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin yaygınlaştırması ile ilgili alanlar üzerine yoğunlaşıyor. Tam da bu noktada AZMUD projesi işimizin çerçevesine uyan büyük ve etkili bir çalışma olarak karşımıza çıktı. Dahil olmaktan çok mutlu olduk. İş birliği yapmakta olduğumuz ülkelerin katkısıyla, projenin amaçlarına hedeflenen sürede ulaşabileceğimize inanıyoruz. Elde ettiğimiz gelişmeleri ve yenilikçi yöntemleri hızla yaygınlaştırmada ve TABİT’in hedefi olan kırsal alanı geleceğe hazırlama yolunda büyük bir adım daha atmış olacağız. Proje’nin Tabit tarafındaki çalışmalarını Ar-Ge Müdürümüz Orhan Kurt yönetiyor. Projede hem ziraat mühendisliği hem de teknoloji alanındaki uzmanlığı sayesinde çiftçilerin kullanabileceği teknolojiler hazırlayacak. Aynı zamanda mevcut seraların yeni teknolojilere entegrasyonunu sağlayacak.”