Akdenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Türkiye'nin tarımdan sanayiye kadar birçok alanda ön planda olan şehirlerinden Mersin, 321 kilometrelik kıyı şeridiyle hem turizme hem de balıkçılığa hizmet ediyor. Ege ve Karadeniz'de 15 Nisan'da kapanan avlanma sezonu 1 Eylül itibarıyla başlarken, Akdeniz'de ise yeni sezon 15 Eylül gecesi başlıyor. Mersin'de yaklaşık 2 bin kişinin doğrudan ekmeğini kazandığı 7 balıkçı barınağından 443 teknede hazırlıklar tamamlandı. Vali Atilla Toros, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve diğer protokol üyeleri, düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından balıkçıları telsizden uğurladı. Diğer barınaklarda olduğu gibi Erdemli Balıkçı Barınağı'nda da tüm hazırlıklarını tamamlayan tekneler akşam denize açılarak 'Vira Bismillah' dedi. Düzenlenen programda ayrıca protokol üyeleri pişirdikleri balıkları ikram etti.

Balıkçıları 'Mavi Vatan' Akdeniz'e uğurladıklarını belirten Vali Toros, "Bol bereketli, kazançlı, kazasız bir av sezonu olsun. Vira Bismillah" dedi.

Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği 2. Başkanı Yalçın Sakın ise, "Vira Bismillah dedik. Teknelerimizin bir kısmı uzak açık denize gidiyor. Biraz sonra geri kalanlar da gidecek. Gece 00.00'de ağları denize bırakacağız, ya kısmet diyeceğiz. İlk avlarda Akdeniz'in hamsisi olarak sardalya başta olmak üzere gümüş, istavrit, barbun, lüfer ve kefal gibi balıklar çıkacak" diye konuştu.

Eşi ve çocukları balıkçılıkla uğraşan Ayşe Balkış, gün boyu hazırlık yaptıklarını belirterek, bugün açılışı yapacaklarını söyledi. Bol bol balık tutulup tüketilmesi temennisinde bulunan Balkış, denizlerin temiz tutulması için de çağrıda bulundu.