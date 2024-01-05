AKİB 2023 yılında 16,16 milyar dolarlık ihracata imza attı

Kılıçer, “Küresel ticarette talep daralmalarının, döviz kuru ve enflasyon dengesizliklerinin, deprem felaketlerinin ve jeopolitik gerilimlerin damga vurduğu 2023 yılında ihracat pazarlarında yaşanan kayıplarımızı telafi etmek için uğraş verdik. Demir çelik, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve hammaddeleri ile yaş meyve sebze sektörlerinden aldığımız güçle Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren birlikleri arasında olmayı sürdürdük” diye konuştu.

Geride kalan yılda en yüksek ihracat değerlerine kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyatta ulaşan AKİB’in geçen yıla göre yaş meyve sebze ile hububat ve bakliyatta ihracat hacmini artırma başarısı gösterdiğini kaydeden Kılıçer, şunları söyledi: “2023 yılında en fazla ihracatı 5 milyar 321 milyon dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz, 3 milyar 309 milyon dolar değer ile ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 2 milyar 157 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı.