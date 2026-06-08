AKİB, ihracatçılarına yeni rekabet alanları kazandırmayı hedefliyor
Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) yeni dönem Koordinatör Başkanı olan Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İmam Gazali Hıradağı, küresel ticarette değişen dinamiklere uyum sağlayarak ihracatçıların rekabet gücünü artırmaya odaklanacaklarını söyledi.
Türkiye ihracatına geçen yıl 16,8 milyar dolarlık katkı sunan AKİB’in, yeni dönemde yüksek katma değerli üretim, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve pazar çeşitlendirmesi ekseninde çalışmalarını yoğunlaştıracağını belirten Hıradağı, ihracatçılara yeni büyüme ve rekabet alanları oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.
Yeni pazarlar ön planda olacak
AKİB Koordinatör Başkanlığı görevini Veysel Memiş’ten devralan Hıradağı, Akdeniz Bölgesi’nin üretim ve sanayi gücünü küresel pazarlarda daha görünür hale getirmek için çalışacaklarını ifade etti. Hıradağı, mevcut pazarlardaki etkinliği artırmanın yanı sıra ihracatta katma değeri yükselten, sürdürülebilirliği önceleyen ve teknoloji odaklı dönüşümü destekleyen bir yol haritası izleyeceklerini kaydetti. Birlikler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin de öncelikleri arasında yer aldığını belirten Hıradağı, bölgenin Türkiye’nin dış ticaretindeki stratejik konumunu daha da ileri taşımayı amaçladıklarını dile getirdi.
30 bini aşkın ihracatçı firmayı temsil eden AKİB’de gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yeni dönem yönetimi de şekillendi. Buna göre, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek ile Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Yüksel Akgöl, koordinatör başkan yardımcılığı görevlerine getirildi.
Rekabetin anahtarı: Teknoloji ve sürdürülebilirlik
Yeni dönemde küresel ticarette rekabet unsurlarının yalnızca fiyat ve ürünle sınırlı olmadığını belirten Hıradağı, teknoloji, inovasyon, sürdürülebilirlik ve marka değerinin ihracat performansında belirleyici hale geldiğine dikkat çekti. İhracatı ekonomik büyümenin temel araçlarından biri olarak gördüklerini ifade eden Hıradağı, Akdeniz Bölgesi’ni yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı büyümenin merkezlerinden biri haline getirmek için çalışacaklarını söyledi. Hıradağı, ihracatçıların yeni pazarlara erişimini kolaylaştıran, yenilikçi üretimi teşvik eden ve uluslararası rekabet gücünü artıran projelerle Türkiye’nin küresel ticaretteki konumuna daha güçlü katkı sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi