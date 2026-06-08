AKİB, ihracatçılarına yeni rekabet alanları kazandırmayı hedefliyor

Türkiye ihracatına geçen yıl 16,8 milyar dolarlık katkı sunan AKİB’in, ye­ni dönemde yüksek katma de­ğerli üretim, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve pazar çeşitlendir­mesi ekseninde çalışmalarını yoğunlaştıracağını belirten Hı­radağı, ihracatçılara yeni büyü­me ve rekabet alanları oluştur­mayı hedeflediklerini vurguladı.

Yeni pazarlar ön planda olacak

AKİB Koordinatör Başkanlığı görevini Veysel Memiş’ten dev­ralan Hıradağı, Akdeniz Bölge­si’nin üretim ve sanayi gücünü küresel pazarlarda daha görünür hale getirmek için çalışacakla­rını ifade etti. Hıradağı, mevcut pazarlardaki etkinliği artırma­nın yanı sıra ihracatta katma de­ğeri yükselten, sürdürülebilirli­ği önceleyen ve teknoloji odak­lı dönüşümü destekleyen bir yol haritası izleyeceklerini kaydetti. Birlikler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin de öncelik­leri arasında yer aldığını belirten Hıradağı, bölgenin Türkiye’nin dış ticaretindeki stratejik ko­numunu daha da ileri taşımayı amaçladıklarını dile getirdi.

30 bini aşkın ihracatçı firmayı temsil eden AKİB’de gerçekleş­tirilen Başkanlar Kurulu toplan­tısının ardından yeni dönem yö­netimi de şekillendi. Buna göre, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfek­siyon İhracatçıları Birliği Baş­kanı Aziz Aytek ile Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul­ler İhracatçıları Birliği Başkanı Yüksel Akgöl, koordinatör baş­kan yardımcılığı görevlerine ge­tirildi.

Rekabetin anahtarı: Teknoloji ve sürdürülebilirlik

Yeni dönemde küresel ticaret­te rekabet unsurlarının yalnız­ca fiyat ve ürünle sınırlı olmadı­ğını belirten Hıradağı, teknolo­ji, inovasyon, sürdürülebilirlik ve marka değerinin ihracat per­formansında belirleyici hale geldiğine dikkat çekti. İhraca­tı ekonomik büyümenin temel araçlarından biri olarak gördük­lerini ifade eden Hıradağı, Ak­deniz Bölgesi’ni yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı büyümenin merkezlerinden biri haline getirmek için çalışacakla­rını söyledi. Hıradağı, ihracatçı­ların yeni pazarlara erişimini ko­laylaştıran, yenilikçi üretimi teş­vik eden ve uluslararası rekabet gücünü artıran projelerle Türki­ye’nin küresel ticaretteki konu­muna daha güçlü katkı sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekle­di