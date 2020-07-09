AKİB, yaş meyve ve sebze ihracatını yüzde 17 arttırdı

09 Temmuz 2020

MERSİN (DÜNYA)

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, küresel talep daralmalarına ve tedarik zincirinde kırılmalara neden olan COVID-19 pandemisinin etkili olduğu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatta yüzde 17 artış yakalayıp, 510,7 milyon dolar dış satım gerçekleştirdi.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin toplam 1,17 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatından birlik olarak yüzde 43’lük pay aldıklarını belirten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, “Bu dönemde en fazla ihracatı Rusya, Romanya ve Ukrayna’ya yaptık. Polonya, Hollanda ve Birleşik Krallık en fazla ihracat artışı sağladığımız ülkeler oldu.” dedi.

İlk yarıda yurt dışına 1.7 milyon ton ürün gönderildi

Hükümetin devreye aldığı ekonomik tedbirler ve uygulamaya koyduğu inovatif çözümler sayesinde Türk yaş meyve sebze ihracatçılarının COVID-19 salgınını fırsata çevirdiğini dile getiren Nejdat Sin, yılın ilk yarısında 1 milyon 767 bin ton ürünü dış pazarlara ulaştırdıklarını bildirdi. Ocak-Haziran döneminde Türkiye’de 529 bin ton meyve ihraç edildiğini açıklayan Sin, şunları kaydetti:

“Bu dönemde yüzde 27 artış ile 462 milyon dolar gelir sağladı. Aynı dönemde 590 bin tonluk sebze ihracatımızda yüzde 11 artış kaydedip 378,7 milyon dolar kazanç elde ettik. Sektörümüzün en çok ihraç ettiği ürünler arasında yüzde 8 artış ve 192,9 milyon dolar değer ile domates birinci sırada geldi. Bunu yüzde 14 artış ve 144,8 milyon dolar değer ile kiraz-vişne, yüzde 67 artış ve 125,7 milyon dolar değer ile mandarin takip etti. En fazla ihracat artışı ise ilk üç sırada yüzde 121 artış ve 10,2 milyon dolar değer ile armut, yüzde 94 artış ve 60,5 milyon dolar değer ile portakal, yüzde 73 artış ve 16,4 milyon dolar değer ile karpuz yer aldı.”

En büyük artış Rusya’ya yönelik ihracatta yaşandı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin ilk yarıda en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 202,6 milyon dolar ile Rusya’nın ilk sırada yer aldığını söyleyen Sin, bu dönemde Rusya’ya yönelik ihracatta yüzde 37 oranında artış yaşandığına dikkat çekti.

Rusya’yı yüzde 34 artış ve 53,6 milyon dolar değer ile Romanya’nın, yüzde 62’lik artış ve 40,7 milyon dolar ile de Ukrayna’nın izlediğini açıklayan Sin, “Söz konusu dönemde ihracatımızı en fazla artırdığımız ülkeler yüzde 153 artış ve 20,7 milyon dolar değer ile Polonya, yüzde 120 artış ve 5,28 milyon dolar değer ile Hollanda, yüzde 75 artış ve 5,55 milyon dolar değer ile Birleşik Krallık oldu.” dedi.

İhraç edilen narenciyenin yüzde 78’i Akdeniz’den

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin narenciye ihracatının yüzde 78’ini Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin gerçekleştirdiğini kaydeden Nejdat Sin, yılın ilk yarısında 125,7 milyon dolarlık mandarin, 92 milyon dolarlık limon, 60,5 milyon dolarlık portakal, 52,9 milyon dolarlık greyfurt ihraç edildiğini aktardı. Bu dönemde en fazla narenciye ihracatı yaptıkları ülkelerin 119,1 milyon dolar ile Rusya, 33,4 milyon dolar ile Ukrayna, 25,2 milyon dolar ile Irak olduğunu belirten Sin, en fazla ihracat artışı kaydettikleri ülkeleri yüzde 536 artış ve 3,63 milyon dolar değer ile İtalya, yüzde 213 artış 4,12 milyon dolar ile Beyaz Rusya ve yüzde 197 artış ve 18 milyon dolar ile Polonya şeklinde sıraladı.