Google Haberler

AKİB Yönetim Kurulu Başkanı Memiş: Bakliyat, iklim krizine karşı tarımsal kalkandır

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, bakliyatın iklim değişikliğiyle mücadelede kalkan görevi gördüğünü belirterek, üretimin güçlendirilmesi çağırısını yaptı.

AKİB Yönetim Kurulu Başkanı Memiş: Bakliyat, iklim krizine karşı tarımsal kalkandır

Akdeniz İhracatçı Birlik­leri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Hu­bubat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birli­ği (AHBİB) Yönetim Kurulu Baş­kanı Veysel Memiş, bakliyatın gı­da güvenliği, halk sağlığı, sürdü­rülebilir tarım ve ihracat dengesi açısından stratejik değer taşıdı­ğını vurgulayarak, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini daha güçlü politikalarla değerlendirmesi ge­rektiğini söyledi. Memiş; nohut, kuru fasulye ve mercimeğin hem sofralarda hem de tarımsal üre­tim planlamasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olması gerektiği­nin altını çizdi.

Türkiye’de 7 çeşit yemeklik baklagil yetiştirildiği bilgisini veren Veysel Memiş, üretimin büyük bölümünü nohut, kırmı­zı mercimek ve kuru fasulye­nin oluşturduğunu belirtti. Bu­na rağmen son 30 yılda bakliyat ekim alanlarında yüzde 56,6, üretimde ise yüzde 33’ü aşan bir gerileme yaşandığını kayde­den Memiş, “Bu tablo, potansi­yelimizle örtüşmüyor. Bakliyat, toprak yapısını iyileştiren, mü­navebeli ekimi destekleyen ve su ihtiyacı görece düşük olan bir ürün grubu. İklim değişikliğiy­le mücadelede de elimizdeki en güçlü araçlar arasında” değer­lendirmesini yaptı.

“İhracatın merkezinde Akdeniz Bölgesi var”

Temel protein kaynakların­dan biri olan bu ürün grubunda dışa bağımlılığın hem ekonomik hem de sosyal riskler barındır­dığına dikkati çeken Veysel Me­miş, üretimin artırılması için atılması gereken adımları da sı­raladı. Memiş, bakliyatın strate­jik ve özel ürün statüsüne alın­ması, nadas alanlarının üretime kazandırılması, münavebeli eki­min zorunlu hale getirilmesi, ser­tifikalı tohum kullanımının yay­gınlaştırılması ve su kısıtı olan bölgelerde nohut ile mercimeğe pozitif ayrımcılık yapılmasının kritik önem taşıdığını söyledi.

Bakliyatın stratejik önemini ih­racat rakamlarının da ortaya koy­duğunu belirten Veysel Memiş, Türkiye’nin “Hububat, Bakli­yat, Yağlı Tohumlar ve Mamulle­ri Sektörü” kapsamında 2025 yı­lında 12 milyar 365,7 milyon do­larlık ihracat gerçekleştirdiğini, bakliyat grubunun 481,3 milyon dolarlık ihracat değeriyle strate­jik ürünler arasındaki yerini ko­ruduğuna değindi.

2025 yılında ulusal bakliyat ihracatında kırmızı mercime­ğin 338,9 milyon dolarlık ihracat değeriyle açık ara lider olduğu­nu belirten Veysel Memiş, bezel­ye ve nohutun bu ürünü izlediği­ni söyledi. Değer bazında yüzde 24’lük gerileme yaşanmasına rağ­men bakliyatın ihracat sepetin­deki ağırlığını muhafaza ettiğini vurgulayan Memiş, “Bu rakamlar, bakliyatın yapısal gücünü ve stra­tejik önemini açıkça ortaya koyu­yor” diye konuştu.

AHBİB verilerinin de bu tab­loyu desteklediğini belirten Vey­sel Memiş, Birlik olarak 2025 yı­lında 1 milyar 816 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, bu­nun 423 milyon dolarlık kısmının bakliyat ürünlerinden sağlandı­ğını aktardı. Memiş, 2025 yılın­da bakliyatın AHBİB sektör ihra­catının yüzde 23’ünü oluşturarak bölgesel ihracatta ilk sırada yer aldığını kaydetti. Veysel Memiş, kırmızı mercimeğin 297,4 milyon dolarla bölge ihracatında bünye­sindeki en yüksek ihracat gelirini sağlayan ürün olduğunu söyledi.

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmesinde üretim vur­gusu yapan Veysel Memiş, bak­liyatta sürdürülebilir ihracatın ancak üretim artışıyla mümkün olabileceğini belirterek, şunları kaydetti: “Bakliyatta yeniden net ihracatçı konumuna yükselmek istiyorsak, üretim alanlarının ge­nişletilmesi, verimliliğin artırıl­ması ve üreticinin desteklenme­si şart. AHBİB olarak hedefimiz, bakliyatı katma değerli ürünler­le dünya pazarlarında daha güçlü bir noktaya taşımaktır.”

Çok Okunanlar