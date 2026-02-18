AKİB Yönetim Kurulu Başkanı Memiş: Bakliyat, iklim krizine karşı tarımsal kalkandır
Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, bakliyatın iklim değişikliğiyle mücadelede kalkan görevi gördüğünü belirterek, üretimin güçlendirilmesi çağırısını yaptı.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, bakliyatın gıda güvenliği, halk sağlığı, sürdürülebilir tarım ve ihracat dengesi açısından stratejik değer taşıdığını vurgulayarak, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini daha güçlü politikalarla değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Memiş; nohut, kuru fasulye ve mercimeğin hem sofralarda hem de tarımsal üretim planlamasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olması gerektiğinin altını çizdi.
Türkiye’de 7 çeşit yemeklik baklagil yetiştirildiği bilgisini veren Veysel Memiş, üretimin büyük bölümünü nohut, kırmızı mercimek ve kuru fasulyenin oluşturduğunu belirtti. Buna rağmen son 30 yılda bakliyat ekim alanlarında yüzde 56,6, üretimde ise yüzde 33’ü aşan bir gerileme yaşandığını kaydeden Memiş, “Bu tablo, potansiyelimizle örtüşmüyor. Bakliyat, toprak yapısını iyileştiren, münavebeli ekimi destekleyen ve su ihtiyacı görece düşük olan bir ürün grubu. İklim değişikliğiyle mücadelede de elimizdeki en güçlü araçlar arasında” değerlendirmesini yaptı.
“İhracatın merkezinde Akdeniz Bölgesi var”
Temel protein kaynaklarından biri olan bu ürün grubunda dışa bağımlılığın hem ekonomik hem de sosyal riskler barındırdığına dikkati çeken Veysel Memiş, üretimin artırılması için atılması gereken adımları da sıraladı. Memiş, bakliyatın stratejik ve özel ürün statüsüne alınması, nadas alanlarının üretime kazandırılması, münavebeli ekimin zorunlu hale getirilmesi, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve su kısıtı olan bölgelerde nohut ile mercimeğe pozitif ayrımcılık yapılmasının kritik önem taşıdığını söyledi.
Bakliyatın stratejik önemini ihracat rakamlarının da ortaya koyduğunu belirten Veysel Memiş, Türkiye’nin “Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü” kapsamında 2025 yılında 12 milyar 365,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bakliyat grubunun 481,3 milyon dolarlık ihracat değeriyle stratejik ürünler arasındaki yerini koruduğuna değindi.
2025 yılında ulusal bakliyat ihracatında kırmızı mercimeğin 338,9 milyon dolarlık ihracat değeriyle açık ara lider olduğunu belirten Veysel Memiş, bezelye ve nohutun bu ürünü izlediğini söyledi. Değer bazında yüzde 24’lük gerileme yaşanmasına rağmen bakliyatın ihracat sepetindeki ağırlığını muhafaza ettiğini vurgulayan Memiş, “Bu rakamlar, bakliyatın yapısal gücünü ve stratejik önemini açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.
AHBİB verilerinin de bu tabloyu desteklediğini belirten Veysel Memiş, Birlik olarak 2025 yılında 1 milyar 816 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, bunun 423 milyon dolarlık kısmının bakliyat ürünlerinden sağlandığını aktardı. Memiş, 2025 yılında bakliyatın AHBİB sektör ihracatının yüzde 23’ünü oluşturarak bölgesel ihracatta ilk sırada yer aldığını kaydetti. Veysel Memiş, kırmızı mercimeğin 297,4 milyon dolarla bölge ihracatında bünyesindeki en yüksek ihracat gelirini sağlayan ürün olduğunu söyledi.
Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmesinde üretim vurgusu yapan Veysel Memiş, bakliyatta sürdürülebilir ihracatın ancak üretim artışıyla mümkün olabileceğini belirterek, şunları kaydetti: “Bakliyatta yeniden net ihracatçı konumuna yükselmek istiyorsak, üretim alanlarının genişletilmesi, verimliliğin artırılması ve üreticinin desteklenmesi şart. AHBİB olarak hedefimiz, bakliyatı katma değerli ürünlerle dünya pazarlarında daha güçlü bir noktaya taşımaktır.”