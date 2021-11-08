AKİB’in ihracatı 10 ayda yüzde 47 arttı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) dünya genelinde hammadde ve navlun fiyatlarının katlanarak yükseldiği, konteyner krizinin yaşandığı 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 oranında artırdı.

Birlik olarak artan maliyet yüküne rağmen üretebilme kabiliyetini ve tedarikçi gücünü koruduklarını, ihracatta ise yeni rekorlar kırdıklarını söyleyen AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, “AKİB, en yüksek ihracat değerlerine kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde ulaştı. Bölge ihracatımızda en yüksek oransal artışları ise su ürünleri ve hayvansal mamuller, demir ve demir dışı metaller ve kimyevi maddeler ve mamulleri sektörlerinde elde ettik.” diye konuştu.

8 alt birliğin 7’sinde ihracat arttı

AKİB’in son 10 aylık ihracatını birliklere göre değerlendiren Nejdat Sin, şunları söyledi: “Ocak-Ekim ayları arasında 8 birliğimizin 7’si ihracatını artırdı. Bu dönemde yüzde 59 artışla 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatçıları birliğimiz ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 65 artış ve 3,6 milyar dolar değer ile demir ve demir dışı metaller ihracatçıları birliğimiz ikinci, yüzde 31 artış ve 1,3 milyar dolar değer ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçıları birliğimiz üçüncü sırada takip etti. Yine Ocak-Ekim döneminde yaş meyve sebze ihracatçıları birliğimiz yüzde 11 artışla 1,03 milyar dolarlık ihracata imza attı. tekstil ve hammaddeleri ihracatçıları birliğimiz yüzde 55 artışla 1,02 milyar dolarlık, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatçıları birliğimiz yüzde 28 artışla 935,5 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatçıları birliğimiz yüzde 74 artışla 402,5 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları birliğimiz ise yüzde 9 azalışla 286,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.”

En önemli pazarlar Irak, Hollanda ve İspanya

AKİB’in ihracat pazarlarının ağırlıklı olarak Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden oluştuğunu kaydeden Nejdat Sin, Ocak-Ekim döneminde en fazla dış satıma Irak, Hollanda ve İspanya’da ulaştıklarını, ihracat hacminde en güçlü artışları Güney Afrika, Yunanistan ve Nijerya’da elde ettiklerini vurguladı.

Son 10 aylık ihracatta yüzde 9 artış ve 901,3 milyon dolarla Irak’ın ilk sırada yer aldığını bildiren Sin, “Yüzde 77 artış ve 900,2 milyon dolar değer ile Hollanda ikinci, yüzde 79 artış ve 661 milyon dolar değer ile İspanya üçüncü sırada yer aldı. Yine bu dönemde ihracat hacminde en yüksek artış yakaladığımız ülkelerde ise yüzde 204 artış ve 216,9 milyon dolar değer ile Güney Afrika, yüzde 137 artış ve 199,1 milyon dolar değer ile Yunanistan, yüzde 135 artış ve 272,1 milyon dolar değer ile Nijerya ilk üçü oluşturdu. Lübnan, Belçika, Birleşik Devletler, Romanya, Birleşik Krallık ve İsrail pazarlarında dikkat çeken artışlar elde ettik.” diye konuştu.