“Akıllı şehir kavramını dünyada ilk biz kullandık”

Selçuk ALTUN / ADANA

Adana’da 1981 yılında kurulan Sampaş, ilk olarak Adana Belediyesi için geliştirdiği yazılımları, daha sonra Türkiye’nin her bölgesindeki belediyelere yaygınlaştırarak, yerel yönetimlerin ‘bilgisayar çağını’ yakalamasının önünü açtı. Günümüzde küresel bir trend haline gelen ‘akıllı şehir’ kavramını yıllar önce ilk kez kullanan Sampaş, 2004 yılında ‘Akıllı Şehirler Sertifikası’nı dünyada alan ilk şirket oldu ve kavramı AKOS (Akıllı Kent Otomasyon Sistemi) ismiyle tescil ettirdi. Şirket merkezini 2003 yılında İstanbul’a taşıyan Sampaş, 40 yılı aşkın süredir İstanbul, Adana, Ankara ve İzmir ofisleri aracılığıyla; Türkiye’nin dört bir yanındaki il, ilçe ve belde belediyelerine hizmet üretiyor. Zamanla holdingleşen şirket, uluslararası dev firmalarla işbirliği yaparak, geleceğin dijital dünyasını kurgulamaya devam ediyor. Sampaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya, Mülkiye mezunu bir iş insanı. Kariyerine kamuda başlayarak, Mülkiye mezunlarına özgü alışılageldik bir yol izlemek yerine özel sektörü tercih eden Karakaya, girişimci kişiliği ile bilgisayar dünyasına adım atarak, farklı bir kulvarda ilerlemiş.

Karakaya ‘Akıllı şehir’ kavramını icat ederek, bu yolun belki de en önemli işlerinden birine daha ilk yıllarda imza atmış. “Bu şirket 2004 yılında Akıllı Şehirler Sertifikası’nı dünya bazında alan ilk şirkettir, IBM’den önce Sampaş aldı” diye konuşurken yüzüne yansıyan ifade, hala ilk günlerdeki heyecanını yansıtıyor.

“Mega şehirlerin sorunlarını çözüyoruz”

‘Akıllı şehir’ kavramının hangi ihtiyaçtan doğduğunu anlatan Karakaya, hızla artan nüfus nedeniyle şehirlerde fiziksel ve altyapı eksiklikleri, ekonomik, sosyal problemler ortaya çıktığını söyledi. Barınma, atıklar, kirlilik, yoksulluk, gelir adaletsizliği, altyapı, su, ulaşım, afetler, suç ve yaşanabilirlik gibi konuların günümüz mega şehirlerinin çözmeye çalıştığı ortak problemler olduğunu anlatan Karakaya, Sampaş olarak Türkiye’de 40 yıldır şehirlerin sorunlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını belirtti. Karakaya, “Türkiye’nin kentleşme sürecinde yerel yönetimlerimizin yanında yer aldık. Türkiye’de belediyeleri bilgisayarla ilk biz tanıştırdık. 40 bine yakın belediye çalışanını bilgisayar okuryazarı yaptık. İstanbul, Adana, Ankara ve İzmir ofislerimiz aracılığıyla Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Osmaniye’ye, Türkiye’nin dört bir yanındaki il, ilçe ve belde olarak binden fazla belediyemize hizmet ürettik” dedi.

“Çözümlerimiz, dünya birincisi oldu”

Teknolojik sistemlerin yanına mühendislik sistemlerini ekleyerek belediyelerin AKOS sistemlerini kurduklarını ifade eden Karakaya, şöyle devam etti: “Yeraltındaki şebekeleri radarlarla aradık, arşivleri dijital hale getirdik. Çağrı merkezi, gelir artırıcı ve sosyal yardım hizmetlerini geliştirdik. Mobil belediyecilikle hizmetleri sahaya, vatandaşın ayağına götürdük. Sosyal kart projemizle hem teknoloji hem de sosyal kapsayıcılık açısından Çin’de dünya birincisi olan çözümü ürettik; Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı makamı dahil birçok otoriteden, dünyada pek çok farklı kuruluştan farklı çözümlerimizle, 40’tan fazla ödül aldık.”

Türkiye’de ‘Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan ilk teknoloji firması olduklarının altını çizen Karakaya, belediyeleri AB projelerine dâhil ederek, toplam 20 milyon Euro’luk hibe fon kullandırdıklarını bildirdi.

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yeni dönem başlıyor”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını da içine alan yeni bir dönem başladığını vurgulayan Karakaya, bu döneme yönelik çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Şehirlerimize katkımızı artırmak, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için yeniden yapılandık. Dünya devi firmalar dahil, oluşturduğumuz iş ortaklıklarıyla ulusal ve küresel pazarda, teknoloji, mühendislik, müşavirlik, yapı taahhüt ve finansman hizmetleri veriyoruz. Yeni dönemde bu anlayışımız doğrultusunda belediyelerimizin finansman konusunda uzmanlaşması, kurumsallaşması, yerli, yabancı finans kuruluşlarından kurumsal ve proje finansmanının sağlanabilmesi için yeni bir hizmet alanı oluşturuyoruz. Şehirlerimizi akıllı şehir unsurları ile donatıyoruz. Finansman açısından kolaylaştırılmış iş modelleri ile akıllı ulaşım, akıllı su, akıllı enerji, akıllı atık ve çevre, akıllı atık konularında anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Raylı sistemler, köprü, su isale, atık şebekeleri, kanalizasyon, arıtma tesisi ya da şehircilik projeleri gibi büyük ölçekli işlerimizin yapım ve taahhüt işlerini gerçekleştiriyoruz. Kısaca yeni nesil belediyecilik ürün ve çözümlerimizi hizmetinize sunuyor, şehirlerimizi geleceğe taşıyoruz.”

1994’te Adana Güç Birliği Vakfı’nı kurduk

Sampaş’ı kurduğu Adana’nın kentsel gelişimi için de çalışmalar yapan Karakaya, “1994 yılında, halen aktif olan Adana Güç Birliği Vakfı’nı kurduk. Bir eğitim köyü yaptık ve devlete hediye ettik. Bir tarım şurası gerçekleştirdik, çıkan sonuçlarla yedi tane kanun maddesini Meclisten geçirdik. Çukurova toplantıları adıyla yaklaşık dört yıl boyunca aylık toplantılar düzenledik. Türkiye’nin en önemli sorununu, konunun en önemli isminin katıldığı bu toplantılara Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz gibi isimler geldi” dedi.