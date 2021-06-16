  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. Akköprü Hidroelektrik Santrali özelleştiriliyor
Takip Et

Akköprü Hidroelektrik Santrali özelleştiriliyor

Akköprü Hidroelektrik Santrali ve taşınmazları 15 milyon TL geçici teminat bedeli üzerinden özelleştirilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Akköprü Hidroelektrik Santrali (HES) ve taşınmazları 15 milyon TL geçici teminat bedeli üzerinden özelleştirileceğini açıkladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilecek Akköprü HES için 14 Eylül'e kadar teklif verilebilecek.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak yer ihalede yer alabilecek.

Etiketler
EKONOMİDE SON 24 SAAT MEVZUAT