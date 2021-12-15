Akkuyu NGS’de toplam yerelleştirme potansiyeli 5,9 milyar dolar

Akkuyu Nükleer AŞ; Mersin, Adana, Antalya, İstanbul ve Ankara'daki ticaret ve sanayi odalarının desteğiyle Mersin'de ‘Tedarikçi Semineri’ düzenledi. Seminerde Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) ilişkin bilgi veren Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, proje için tahsis edilen alanın bin 23 hektar olduğunu söyledi.

Nükleer Düzenleme Kurumu’nun, dördüncü ünite inşaatı için lisans verilmesine ilişkin kararı onayladığını anlatan Sezemin, şöyle konuştu: "Lisans, dördüncü ünitenin reaktör ve türbin adalarının tüm tesislerinin inşaatına başlama imkanı tanıyor. Bu lisansın alınmasıyla dört üniteli nükleer güç santralimizin yapımına ilişkin lisans sürecini tamamlamış olduk. Böylece Nükleer Düzenleme Kurumundan Türk meslektaşlarımızın katılımıyla projemizin güvenliğini, tam ölçekli çalışmasını, geçerliliğini ve benzersizliğini teyit etmiş olduk. Artık dört güç ünitesinin tamamında çalışmaya başlamaya hazırız. Gelecek yılın başında dördüncü ünitenin nükleer adasının binaları için temel plakasının yapımına başlayacağız."

Akkuyu NGS'de üretilecek elektriğin, Türkiye enerji sistemindeki altı trafo merkezine iletileceğini belirten Sezemin, “Akkuyu NGS'nin toplam uzunluğu 1000 kilometreyi aşan yüksek gerilim enerji hatlarının inşaatı devam ediyor. Akkuyu NGS-Mersin hattındaki enerji nakil hattının direkleri de kuruldu." dedi.

Projenin toplam maliyeti 20 milyar dolar

Santral projesinin toplam maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar olduğu bilgisini veren Sezemin, "Projenin, nükleer güç santralinin tüm yaşam döngüsü boyunca Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasılaya tahmini katkısı yaklaşık 50 milyar dolar olacak. Altyapı, istihdam yaratılması ve bölgenin 30 bin kişiye kadar olan nüfusunun büyümesi için koşullar sağlayacak. Akkuyu Nükleer AŞ, Rosatom ile projenin Türkiye'deki potansiyel tedarikçileri olan şirketlerin temsilcileri için düzenli olarak seminerler düzenleniyor. 500'den fazla Türk firmasının temsilcileri şimdiden potansiyel proje tedarikçileri için seminerlere katıldı." diye konuştu.

Sezemin, projede yerelleştirme seviyesini artırmak için de yoğun çaba gösterildiğini belirterek, "Akkuyu NGS projesinde toplam yerelleştirme potansiyeli 5,9 milyar dolardır. Mevcut tahminlere göre de yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarındaki siparişler şimdiden sözleşmeye bağlandı. Sözleşmeler imzalanma aşamasında." ifadelerini kullandı.

Projede 400 Türk ve Rus şirket yer alıyor

Projede yaklaşık 400 Türk ve Rus şirketinin yer aldığına dikkati çeken Sezemin, şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla Akkuyu NGS sahası, bölgenin en büyük işverenidir. Sahada her gün yaklaşık 13 bin kişi çalışmaktadır. 4 güç ünitesinin tamamının işletme aşamasında santralde yaklaşık 4 bin kişi çalışacaktır. Akkuyu NGS projesinin uygulanması, Mersin'de altyapının ve yerel üretimin gelişmesine de büyük katkı sunmaktadır. Proje, konut inşaatının büyümesine katkıda bulunacak, hizmet sektörünün gelişimini teşvik edecek ve bölgede yeni okulların, kültür kurumlarının, sağlık merkezlerinin ve spor tesislerinin ortaya çıkması için koşullar yaratacaktır."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslarası Projeler Genel Müdürlüğü Nükleer Altyapı Geliştirme Dairesi Başkanı Salih Sarı ise, Akkuyu NGS'nin devreye girmesiyle yılda 35 milyon ton karbondioksit salımının engelleneceğini söyledi.