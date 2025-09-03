Akkuyu Nükleer Santrali’nde kritik aşama: 4. ünite ekipmanları sahaya ulaştı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4’üncü ünitesine ait malzeme ve ekipmanlar, Doğu Kargo Terminali’ne ulaştı. Sahaya getirilen ekipmanın toplam ağırlığı 475 tonu aştı.

Kritik parça: Buhar yoğuşturucu tank

Teslimat kapsamında 3’üncü ünite için kondens tahliye hattı bileşenleri, ankraj ve bağlantı parçaları ile elektro-pompa ekipmanları yer aldı. Ancak sevkiyatın en önemli parçası, 4’üncü üniteye ait buhar yoğuşturucu tank oldu.

Reaktör tesisinin basınç dengeleme sistemine dahil olan tank, özel krom-nikel çeliğinden üretildi.

15 ton ağırlığa, 8 metre uzunluğa, 2,5 metre çapa ve 4 metre yüksekliğe sahip.

Görevi, reaktörün birincil devresinden gelen buharı yoğunlaştırmak.

4.600 millik yolculuk

Ekipman, Saint Petersburg Limanı’ndan yüklenerek yaklaşık 4.600 deniz mili yol kat etti. Varış ve gümrük işlemlerinin ardından Doğu Kargo Terminali’nde vinç yardımıyla indirilen parçalar, Akkuyu NGS sahasındaki depolama alanlarına nakledildi.

Kontrol süreci başlayacak

Ekipmanlar, montaj aşamasına geçmeden önce teknik kontrol sürecinden geçirilecek. Uzmanlar, parçaların bütünlüğünü, teknik dokümantasyona uygunluğunu ve eksiksizliğini denetleyecek.

“Projenin başarısı için kritik”

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, sevkiyatın önemini şu sözlerle vurguladı:

“Projenin tedarik lojistiği, dünya çapında onlarca makine imalat şirketini kapsıyor ve düzenli sevkiyatlar sayesinde inşaat ve montaj kesintisiz sürüyor. Reaktör tesisine ait buhar yoğuşturucu tank gibi kritik ekipmanların güvenli şekilde sahaya ulaştırılması, projenin başarıyla hayata geçirilmesi açısından son derece önemlidir.”