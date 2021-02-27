Akkuyu'da üçüncü reaktörün temeli 10 Mart'ta atılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, özel bir televizyon kanalında konuk olduğu programda Akkuyu Nükleer Güç Sanatrali ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dönmez, "Akkuyu'da üçüncü reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin online katılım ile atacak. Sanral fiilen faaliyete geçtiğinde 4000-5000 kişiyi orada istihdam ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dönmez, "Elektriklerin planlı bakım veya arıza nedeniyle kesik olduğu saatleri o bölgede yaşayan vatandaşlara iletebilmek için SMS kullanımına başlıyoruz." dedi.

"Sakarya gaz sahasında 30 ile 40 arasında kuyu açacağız" diyen bakan, "En az iki boru hattıyla kıyıya getireceğiz. Karadeniz'de bulunan doğalgazı 2023'e yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.